車行假賣300輛車詐貸2億元 拔事故車牌拍照過戶

車行老闆許姓男子涉嫌協助缺錢民眾，向民間貸款公司申辦買車貸款，僅過戶事故汽車牌，沒有實際車輛買賣，刑事局懷疑兩年多來以300餘輛車詐貸2億元，查獲許等15人依詐欺等罪嫌移送法辦。

警方調查，許姓男子（43歲）在新北市樹林區開中古車行，2017年中起與員工透過LINE招攬缺錢民眾買車，低價從全台收購嚴重毀損的事故汽車，拔下車牌貼上同款車拍照，向台北市北投區一家貸款公司申請車貸。

這間車行陸續向該公司以700餘輛車辦理貸款，每輛額度50至100萬元不等，多落在7、80萬元，抽取百分之20至50手續費；警方清查車牌辨識系統，其中約300輛根本沒上路，懷疑是用事故車假買賣詐貸。

刑事局偵四大隊第三隊追查，今年初車行已關閉，前天在桃園市、新竹縣、台北市搜索犯嫌住處、錢莊及貸款公司，拘提、逮捕許等3名車行人員、1名錢莊人員、1名貸款公司員工及9名買車貸款客戶，懷疑該名貸款員工是內鬼。

案件曝光是因一名男子欠債300萬元，被地下錢莊押至車行辦車貸，去年底不堪被討債而報案，警方展開調查，詢後將許等15人依組織犯罪、加重詐欺、偽造文書罪嫌移送，檢方正在複訊。