高雄破獲私菸逾91萬包 市值逾6800萬

政府調漲菸稅後，近年高雄關頻破獲私菸，高雄市財政局會同海洋委員會海巡署、財政部關務署高雄關，昨破獲雜貨船載運油桶櫃走私菸品91萬4760包，市值逾6800萬元，違規菸品全數查扣。

高雄市財政局會同海巡署、關務署高雄關，昨在高雄港第18號碼頭共同破獲往來高雄、澎湖、金門的雜貨船「延聯輪」上載的6只瀝青櫃及船艙內，發現大量以黑色防水袋包裹藏匿外盒印有繁體中文標示「都寶」、「巍旺」牌等未稅菸品，達1830箱，共計91萬4760包，市值估計逾6800萬元。

財政局說，此次查獲私菸，菸盒上均印有行政院衛福部所規定警語，外觀與一般市售合法菸品無異，但成分不明，若流入市面恐傷害國人健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康