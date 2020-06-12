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高雄破獲私菸逾91萬包 市值逾6800萬

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

政府調漲菸稅後，近年高雄關頻破獲私菸高雄市財政局會同海洋委員會海巡署、財政部關務署高雄關，昨破獲雜貨船載運油桶櫃走私菸品91萬4760包，市值逾6800萬元，違規菸品全數查扣。

高雄市財政局會同海巡署、關務署高雄關，昨在高雄港第18號碼頭共同破獲往來高雄、澎湖、金門的雜貨船「延聯輪」上載的6只瀝青櫃及船艙內，發現大量以黑色防水袋包裹藏匿外盒印有繁體中文標示「都寶」、「巍旺」牌等未稅菸品，達1830箱，共計91萬4760包，市值估計逾6800萬元。

財政局說，此次查獲私菸，菸盒上均印有行政院衛福部所規定警語，外觀與一般市售合法菸品無異，但成分不明，若流入市面恐傷害國人健康。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市財政局會同海巡署及關務署高雄關查獲貨輪載運瀝青櫃走私菸品。圖／高雄市財政局提供
高雄市財政局會同海巡署及關務署高雄關查獲貨輪載運瀝青櫃走私菸品。圖／高雄市財政局提供

海巡署 私菸 高雄市

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