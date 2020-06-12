影／男酒後駕車撞電線桿 垂掛電線致無辜騎士勒頸不治

台南市南區明興路便道本月8日晚間發生離奇死亡車禍，賀姓男子涉嫌酒後駕駛箱型車撞歪電線桿，導致電線懸空，致後來行經該地王姓男子騎機車，遭電線鉤住頸部而倒地，3分鐘後陳姓男子騎機車經過，不慎輾過王後也摔車倒地。賀誆稱同車洪姓男子駕車肇事，經警方訪查及調閱監視器，抽絲剝繭證實賀為駕駛，今天依公共危險及過失致死罪嫌，將他移送法辦。

警方調查，本月8日晚間7時20分，賀與洪附近小吃部喝酒，賀酒後上路，駕車搭載洪欲返回南區住處，車行明興路1181巷時，不慎自撞對向路旁電線桿，賀卡在駕駛座，洪從駕駛座旁下車查看後，逃離現場。

電線桿不但被撞歪，導致電線垂落懸空道路上空，不久23歲王騎機車經過，疑因天色昏暗，沒發現懸空電線鉤住其頸部，致王摔車後頭部著地，3分鐘後，42歲陳姓男子也騎機車經過，未注意王倒臥道路上，又輾過身體後摔車倒地。

消防局救護員從車內救出渾身酒氣的賀，經酒測濃度每公升達0.46毫克，他指控肇事者是洪。案經法醫相驗，王的死因是頸椎斷裂刺破頸動脈致死。

然而，警方原以為是單純前後車追撞後再撞電桿的車禍，但事故撞擊點不符，經查訪現場證人，並擴大調閱鄰近超商、路口、商家等多支監視器，了解肇事車輛案發前動線及可能去向，這才還原事情真相。

警方發現，該部廂型車從附近小吃部離開，過彎時撞上路旁電桿，導致車身橫移一百八十度，不久王姓機車騎士經過時，未注意垂掛路中電線導致勾勒頸部摔車，幾分鐘後又不幸遭到路過陳姓騎士撞擊。

然而，賀指控洪是肇事駕駛，經消防隊員指證賀是受困駕駛座，警方循線回溯洪住處，監視器明顯拍下是賀開車，這才真相大白。警方依公共危險及過失致死罪嫌將有賀移送法辦，期能還給被害人一個公道。

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