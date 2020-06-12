3米7「霹靂戰警」裝置藝術 聳立楊梅分局

「霹靂戰警」裝置藝術聳立在分局所在處楊梅區交通要道大成路中山路口旁，手握印有警察標誌的盾牌，身上設有LED跑馬燈，宣導重要犯罪預防標語。圖／楊梅警分局提供

桃園市楊梅警分局昨天多了個高3米7的機器人裝置藝術，聳立在分局所在處楊梅區交通要道大成路中山路口旁，機器人手握印有警察標誌的盾牌，身上設有LED跑馬燈，宣導重要犯罪預防標語。

6月15日警察節前夕，楊梅警分局昨天下午舉辦康樂競賽活動，楊梅警友辦事處主任許志寧致贈超商禮券及大西瓜，副主任陳百欽則特別贈送一台「霹靂戰警」裝置藝術，感謝每位為治安工作努力的同仁。

霹靂戰警裝置藝術高3米7聳立在楊梅區交通要道大成路中山路口旁，同時能在上面使用LED跑馬燈，宣導重要犯罪預防標語，機器人手握印有警察標誌的盾牌，象徵員警捍衛著地方治安，陳百欽表示，期待這個裝置藝術能成為楊梅分局的新地標。

此外，為響應警察節慶祝活動，楊梅分局轄內的巧福西點麵包店宣布自6月5日起，持警察服務證至店內消費，即享85折優惠，感謝警察為楊梅地區治安奉獻心力。

楊梅分局長林信雄表示，警察勤務工作日益繁重，為了鼓舞同仁士氣及提倡正當的休閒活動，今年特別以熱鬧的趣味競賽方式來慶祝警察節，讓員警能在沉重的工作壓力下，輕鬆地度過一個屬於自己的節日。