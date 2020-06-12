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嘉義男子疑遭蜂螫送醫不治 死因過敏性休克

中央社 / 嘉義市12日電

嘉義縣一名陳姓男子臉部昨天疑遭蜂螫，出現呼吸急促等症狀，經緊急送醫急救仍被宣告不治。檢警今天相驗，陳男僅左臉紅腫，無其它外傷，研判死因為蜂螫引起過敏性休克致命。

警方表示，現年36歲的陳姓男子昨天下午與堂哥一起在中埔鄉瑞豐村整理百香果園，後來陳男自述好像遭蜂螫到臉部，造成身體不舒服，他先蹲在一旁休息，過了10多分鐘後，陳男倒在地上，他的堂哥緊急通報消防局求救。

救護車達到前，陳男先被攙扶到路旁，但人已陷入昏迷，由消防局勤務指揮中心人員指導現場人員先進行心肺復甦術（CPR）搶救；救護人員抵達現場後接手，並緊急送嘉義市聖馬爾定醫院救治，經急救後仍被宣告不治。

檢警今天進行相驗，研判死亡原因為蜂螫，引起過敏性休克致命，無他殺之嫌。嘉義地檢署今年3、4月間也曾處理1名民眾因蜂螫而不治的案件。

嘉義市聖馬爾定醫院指出，陳男到院時已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經急救仍不治。院方近來已接獲4起遭蜂螫患者，籲請民眾前往山區應多加防護留意。

嘉義市聖馬爾定醫院急診副主任蘇亦俊表示，過敏性休克為一種嚴重且可能致命的過敏反應，多種食物或其它物質都能引起過敏反應，常見如花生、堅果、乳製品等，或遭黃蜂、虎頭蜂等蜂螫傷，若無法及時處理可能會有生命危險。

嘉義縣消防局指出，夏天是虎頭蜂活躍季節，民眾在戶外活動時要格外小心留意，若遇虎頭蜂群應放輕動作，勿大動作驅趕，並盡速離開可能遭攻擊範圍；若不幸遭虎頭蜂螫傷，應盡速下山就醫，避免發生意外。

嘉義 過敏反應 患者

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