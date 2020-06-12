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高雄政壇巨變 韓粉酒後爬上7樓陽台欄杆叫罵險象環生
高雄罷免韓國瑜當市長，加上議長許崑源也墜樓身亡，小港區1名老榮民前天凌晨酒徵情緒激憤，又與妻子起爭執，竟在住處7樓要跳樓，妻子向警方求救，員警到場，發現老榮民已跨上陽台欄杆，員警一再安撫他，趁他不備拉他下欄杆，才排除一場韓粉跳樓事故。
據了解，前天凌晨零點多，蔡姓老榮民（73歲）在高雄市小港區住處，與妻子爭執後，跑向陽台爬上女兒牆欄杆，作勢要跳樓，蔡妻才向警方求助。
員警到場阻老榮民跳樓，趁機與蔡妻拉下他，老榮民仍不斷對罷韓、議長的事叫罵。
事後，警方了解，老榮民是韓粉，不滿高雄政壇發生巨大變化，常一談政治就與鬧得不愉快，前天他酒後情緒更不穩定，才爬上陽台欄杆。
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