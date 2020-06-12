快訊

高雄市長815補選 謝龍介：壓縮時間，顯現民進黨狼性

美光員工跳槽後洩機密 3人判有罪、聯電罰1億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄政壇巨變 韓粉酒後爬上7樓陽台欄杆叫罵險象環生

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

員警到場時，發現酒後的老榮民爬上陽台欄杆。記者林保光／翻攝
員警到場時，發現酒後的老榮民爬上陽台欄杆。記者林保光／翻攝

高雄罷免韓國瑜當市長，加上議長許崑源也墜樓身亡，小港區1名老榮民前天凌晨酒徵情緒激憤，又與妻子起爭執，竟在住處7樓要跳樓，妻子向警方求救，員警到場，發現老榮民已跨上陽台欄杆，員警一再安撫他，趁他不備拉他下欄杆，才排除一場韓粉跳樓事故。

據了解，前天凌晨零點多，蔡姓老榮民（73歲）在高雄市小港區住處，與妻子爭執後，跑向陽台爬上女兒牆欄杆，作勢要跳樓，蔡妻才向警方求助。

員警到場阻老榮民跳樓，趁機與蔡妻拉下他，老榮民仍不斷對罷韓、議長的事叫罵。

事後，警方了解，老榮民是韓粉，不滿高雄政壇發生巨大變化，常一談政治就與鬧得不愉快，前天他酒後情緒更不穩定，才爬上陽台欄杆。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

員警和老榮民妻子將老榮民拉下欄杆。記者林保光／翻攝
員警和老榮民妻子將老榮民拉下欄杆。記者林保光／翻攝

榮民 韓粉 韓國瑜 罷免

延伸閱讀

影／連勝文現身悼許崑源 認為國民黨要找在地人補選市長

下一個誰最可能被罷免？ 網路聲量分析黃捷只排第二

罷韓啟示錄：站在十字路口的國民黨，如何化危機為轉機？

影／韓國瑜卸公職首日仍心繫高雄 公祭後說要多想我哦

相關新聞

高雄政壇巨變 韓粉酒後爬上7樓陽台欄杆叫罵險象環生

高雄罷免韓國瑜當市長，加上議長許崑源也墜樓身亡，小港區1名老榮民前天凌晨酒徵情緒激憤，又與妻子起爭執，竟在住處7樓要跳樓...

影／男酒後駕車撞電線桿 垂掛電線致無辜騎士勒頸不治

台南市南區明興路便道本月8日晚間發生離奇死亡車禍，賀姓男子涉嫌酒後駕駛箱型車撞歪電線桿，導致電線懸空，致後來行經該地王姓...

搜尋逾30小時找不著 今發現失蹤老婦已成浮屍

彰化縣二水鄉一名79歲婦人前天晚上離家後失蹤，民眾在八堡圳道路看見她的拖鞋和枴杖，消防兄弟頂著烈日搜尋逾30小時，今天下...

北市消費警訊 SPA會館以「學生優惠專案」削女大生6萬

台北市法務局今發布消費警訊，有女大生在網路上購買650元「SPA精油舒壓劵+精雕Ｓ曲線券」，前往體驗時，業者以贈送保養品...

車行假賣300輛車詐貸2億元 拔事故車牌拍照過戶

車行老闆許姓男子涉嫌協助缺錢民眾，向民間貸款公司申辦買車貸款，僅過戶事故汽車牌，沒有實際車輛買賣，刑事局懷疑兩年多來以3...

徐國勇慰勉因公癱瘓同仁 給鼓勵振士氣

內政部長徐國勇今天到台北市三處地點慰問因公受傷警員，第一站到刑大特勤中心，慰問31年前槍戰中中彈、造成下半身癱瘓的小隊長...

緬籍船員海上腹部劇痛 基隆海巡馳援後送就醫

海巡署艦隊分署基隆海巡隊昨晚6點多，獲報有一艘貨輪船上人員報案，行駛在彭佳嶼北北東20浬處，船上1名緬甸籍船員右腹不明原...

高雄市四維立體停車場1汽車突冒煙 市府員工驚慌

高雄市政府四維行政中心北面的四維停車場7樓今天上午11時20多分時有一輛車的引擎室冒煙，停車場管理中心立即報消防隊，所幸...

預拌混凝土車躺鹽水溪大排！ 警消搶救翻落司機脫困

台南市安南區慶和路一段和鼎橋往鹽水溪3號橋路段，上午10時44分有水泥預拌混凝土車不慎翻落鹽水溪大排內，台南市消防局據報...

台中警路邊半夜驚見重傷雨傘節 警消協力補蛇入籠

台中市警豐原分局神岡分駐所警員，昨日凌晨巡邏行經台中市神岡區三民路時，發現一條雨傘節橫躺於路邊，該蛇傷勢嚴重、臟器外漏，...

19歲美髮師無照騎車夜遊陽明山 仰德大道自摔身亡

台北市士林區仰德大道今天凌晨發生騎士死亡車禍，劉姓男子上山夜遊，疑車速過快，行經轉彎處失控，連人帶車往前滑行50公尺，最...

影／運將路況不熟棄視障女於不顧 暖警協助載送她返家

陳女有視覺障礙，日前搭小黃回家，但運將因路況不熟讓她下車，陳女不知自己身在何處，遂向路人求救，經路人協助報警，員警立即駕...

熱門新聞

「留一點口德」王浩宇稱收到兩顆子彈 下午電視台前說明

通姦除罪化後…全球最大偷情網站台灣會員數劇增 短短12天上升七成

國巨集團董事長陳泰銘兒陳少威KTV鬧事被訴 和解獲撤告

19歲美髮師無照騎車夜遊陽明山 仰德大道自摔身亡

帶刀上學找霸凌的女同學報仇 男高中生卻砍傷無辜女童

影／女兒上學慘遭同校高中生刺傷 父嘆「覺得教育失敗」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。