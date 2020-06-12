新北議員、松山慈惠堂 捐贈新北消防局住警器

為維護民眾生命財產安全，新北市議員張志豪及松山慈惠堂今天捐贈新北市消防局住宅用火災警報器500只，由消防局長黃德清代表受贈，他感謝議員及松山慈惠堂善舉，希望透過推廣安裝住警器帶給新北市民更安心的住居安全。

黃德清表示，火災具有不定性及成長性，深夜或清晨熟睡時刻是人們警戒心最低時，此時發生火災最易釀成重大人命傷亡；藉由住宅用火災警報器即時預警的功能僅早發現火災，新北市今年曾補助安裝使民眾倖免於「小火釀大禍」的住警器成功作動案例22件，他說，越早發現火災，越能儘早逃生或進行初期滅火，減少生命財產損害。

消防局指出，議員及慈惠堂捐贈的500只住警器，將優先針對獨居長者、低收入戶、身心障礙者及資源回收戶等弱勢家庭全面到府安裝，及配發至全市各消防分隊據點讓民眾申領，市民住家凡建築物總樓層高為5層樓以下的公寓、透天厝住宅皆符合申請條件，可憑身分證明至附近消防分隊申請1顆領回安裝。