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搜尋逾30小時找不著 今發現失蹤老婦已成浮屍
彰化縣二水鄉一名79歲婦人前天晚上離家後失蹤，民眾在八堡圳道路看見她的拖鞋和枴杖，消防兄弟頂著烈日搜尋逾30小時，今天下午接獲民眾報案，趕到員大排（磨菇部落附近）撈起死者，通知婦人的兩個兒子到場指認，確實是他們的母親。
彰化縣消防局10日晚間10點接到報案，二水鄉一名79歲婦人疑似落水。第二消防大隊昨天從八堡圳搜尋到員林市大饒里的員大排和涵洞，都未發現老婦蹤影。
今天第二大隊消防和救難人員繼續在員大排搜尋，下午約1點23分民眾報案指稱，員大排（磨菇部落附近）疑似有浮屍，消防局派遣埔心、溪湖分隊和員大排上游搜尋的第二大隊人員前往救援，並通知二水溺水案的家屬到場確認。老婦的兩名兒子指認確實是他們的母親，家屬原本抱一絲希望卻落空，十分悲傷。
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