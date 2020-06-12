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緬籍船員海上腹部劇痛 基隆海巡馳援後送就醫
海巡署艦隊分署基隆海巡隊昨晚6點多，獲報有一艘貨輪船上人員報案，行駛在彭佳嶼北北東20浬處，船上1名緬甸籍船員右腹不明原因劇烈疼痛，請求派艇接駁後送就醫。海巡艇馳往接駁救援，接送到碼頭後由救護車送醫，幸好救治後無大礙。
基隆海巡隊獲報後，回報海巡署北基巡防區指揮部，並派遣海巡艇前往接駁，另通報基隆港務消防隊、疾病管制署基隆辦事處等單位協助處理。
昨晚8點26分海巡艇順利完成船員接駁，同時量測病患體溫均正常，海巡艇在昨晚10時35分安全航抵海巡隊碼頭後，將病患交由基隆港務消防隊救護車後送基隆醫院緊急就醫，外籍船員救治後並無大礙，感謝巡防艇及時協助送醫。
雖然現在國內疫情趨緩，但海巡人員執行救援任務時均全程穿著防護衣、佩戴口罩及手套等防疫裝備，返隊後立即完成全艇消毒作業，仍嚴謹做好所有防疫措施。
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