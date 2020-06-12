落單少年騎車被圍毆 左手險斷掌疑先前與人結怨惹禍

17歲方姓少年今天凌晨3時許騎車行經新北市新莊區中平路與幸福路口時，被三輛汽車、三輛機車機車包圍，隨後一群人下車持鐵棍棒等毆打他，造成他左手被砍、頭部撕裂傷，緊急送醫後無生命危險，警方正調閱監視器釐清犯嫌身分中。

據了解，方姓少年曾因故與人結怨，但他目前因傷仍在醫院治療，無法製作筆錄。他今天凌晨騎車行經中平路與幸福路口停等紅燈時，突然出現三輛汽車、三輛機車擋住他去路，隨後一群人下車，手持鐵棍、刀械等朝他圍毆，方以左手接刀，手掌反因此遭砍到險些斷掌，手腕也遭割傷另外身上有多處擦挫傷，頭部撕裂傷。