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猜猜我是誰？「警察節」波麗士變身專業模特兒

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
6月15日這個警察專屬的日子，台中市警二分局長蔡元戎，聘請專業畫家為同仁畫出個人畫像，讓同仁在警察節成為最佳男女主角。圖／警方提供
6月15日這個警察專屬的日子，台中市警二分局長蔡元戎，聘請專業畫家為同仁畫出個人畫像，讓同仁在警察節成為最佳男女主角。圖／警方提供

防疫雖尚未完全解禁，但在6月15日這個警察專屬的日子，台中市警二分局長蔡元戎給所屬員警有溫度有感覺「一個專屬個人獨特節日」的氛圍，除了贈送精美手工香皂禮盒，讓同仁健康洗去一身的疲憊外，更聘請專業畫家為同仁畫出個人畫像，讓同仁在警察節成為最佳男女主角。

員警收到禮物都感到獨具意義，因為這是分局長特別安排時間讓他們不需在烈日下奔波處理案件，而是坐在冷氣房成為畫家的業餘模特兒，收到畫作的當下每個都笑得閤不攏嘴。

中市警二分局已連續於2019年有偵查佐陳重銘、2020年偵查佐陳志宏等2員獲選為「全國模範警察」，這份殊榮是他們犧牲睡眠及與家人共享天倫的時間，屢破多起重大案件所獲得的榮譽。

另有績優警勤區警員徐聖傑、績優刑事責任區偵查佐趙承禧、績優員警警員陳顯得及23名資深績優警察（其中5名已服務滿30年以上）等獲得警察局的表揚，這些績優人員讓人感佩他們為警政工作所付出的努力。

每年的警察節，24小時不打烊的警察們亦如日常般在外為維護市民良好的生活品質而努力不懈，第一次在警察節收到「個人畫像」及「手工香皂禮盒」讓他們覺得自己的努力是值得的。

6月15日這個警察專屬的日子，台中市警二分局長蔡元戎，聘請專業畫家為同仁畫出個人畫像，讓同仁在警察節成為最佳男女主角。圖／警方提供
6月15日這個警察專屬的日子，台中市警二分局長蔡元戎，聘請專業畫家為同仁畫出個人畫像，讓同仁在警察節成為最佳男女主角。圖／警方提供
6月15日這個警察專屬的日子，台中市警二分局長蔡元戎，聘請專業畫家為同仁畫出個人畫像，讓同仁在警察節成為最佳男女主角。圖／警方提供
6月15日這個警察專屬的日子，台中市警二分局長蔡元戎，聘請專業畫家為同仁畫出個人畫像，讓同仁在警察節成為最佳男女主角。圖／警方提供

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