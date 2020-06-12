高雄市四維立體停車場1汽車突冒煙 市府員工驚慌

高雄市政府四維行政中心北面的四維停車場7樓今天上午11時20多分時有一輛車的引擎室冒煙，停車場管理中心立即報消防隊，所幸消防人員和停車場人員很快將趕到，將車子冒煙處撲滅，沒有波及其他車輛，但四維行政中心上班的人一陣恐慌，紛紛走告誰的車子停在停車場7樓，要趕快把車子開走。

消防局11時26分接到報案，苓雅區民權一路42號7樓停車場火警，即由新興、苓雅分隊出動9車20人前往搶救，並通知警察局、台電公司。

發生車子冒煙的是高雄市政府四維立體停車場，停車場管理中心人員表示，七樓一輛車引擎蓋下方不知什麼原因突然冒煙，消防新興分隊11時38分將火勢撲滅。