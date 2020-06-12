聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄市四維立體停車場1汽車突冒煙 市府員工驚慌
高雄市政府四維行政中心北面的四維停車場7樓今天上午11時20多分時有一輛車的引擎室冒煙，停車場管理中心立即報消防隊，所幸消防人員和停車場人員很快將趕到，將車子冒煙處撲滅，沒有波及其他車輛，但四維行政中心上班的人一陣恐慌，紛紛走告誰的車子停在停車場7樓，要趕快把車子開走。
消防局11時26分接到報案，苓雅區民權一路42號7樓停車場火警，即由新興、苓雅分隊出動9車20人前往搶救，並通知警察局、台電公司。
發生車子冒煙的是高雄市政府四維立體停車場，停車場管理中心人員表示，七樓一輛車引擎蓋下方不知什麼原因突然冒煙，消防新興分隊11時38分將火勢撲滅。
不過，濃濃的煙味很快飄進對街的四維行政中心，很多市府員工把車子停在立體停車場，煙味引來很多市府人員緊張，有人打開靠北面的窗戶一探究竟，有人問到是7 樓的車子冒煙，紛相互告知並請車子停在7樓的趕快把車子開出來。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言