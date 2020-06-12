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台中警路邊半夜驚見重傷雨傘節 警消協力補蛇入籠

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

台中市警豐原分局神岡分駐所警員，昨日凌晨巡邏行經台中市神岡區三民路時，發現一條雨傘節橫躺於路邊，該蛇傷勢嚴重、臟器外漏，可能遭行經該處的車輛碾壓所致。最後在警消人員協力下，成功將該條雨傘節放入捕蛇籠中，解除這場驚悚的道路障礙。

昨日凌晨0時30分許，台中市警局豐原分局神岡分駐所警員陳穎謙及葉玴杰，巡邏行經台中市神岡區三民路365號前時，發現一條雨傘節橫躺於路邊，員警立即回頭查看，發現蛇傷勢嚴重、臟器外漏。員警本打算以齊眉棍先將雨傘節移至路旁，但該蛇被長棍觸碰後，便縮捲戒護，作勢攻擊。員警考量該處持續有人車通行，為避免路過行人或機車騎士遭受蛇吻，遂決定通知消防人員到場協助，將該條雨傘節放入捕蛇籠中。

神岡分駐所所長羅明中表示，天氣日漸炎熱，已進入蛇類活動高峰期，部分蛇類深藏劇毒，如果遭其咬傷，恐有致命可能。民眾若發現蛇類，應立即撥打119，白天時段將轉由委外廠商負責；晚上10時後，則由消防人員支援，切勿自行驅趕，避免遭咬傷。

台中市神岡區三民路昨日凌晨發現一條雨傘節橫躺於路邊，在警消人員協力下，成功將該條雨傘節放入捕蛇籠中。記者余采瀅／翻攝
台中市神岡區三民路昨日凌晨發現一條雨傘節橫躺於路邊，在警消人員協力下，成功將該條雨傘節放入捕蛇籠中。記者余采瀅／翻攝

捕蜂捉蛇

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