台中警路邊半夜驚見重傷雨傘節 警消協力補蛇入籠

台中市警豐原分局神岡分駐所警員，昨日凌晨巡邏行經台中市神岡區三民路時，發現一條雨傘節橫躺於路邊，該蛇傷勢嚴重、臟器外漏，可能遭行經該處的車輛碾壓所致。最後在警消人員協力下，成功將該條雨傘節放入捕蛇籠中，解除這場驚悚的道路障礙。

昨日凌晨0時30分許，台中市警局豐原分局神岡分駐所警員陳穎謙及葉玴杰，巡邏行經台中市神岡區三民路365號前時，發現一條雨傘節橫躺於路邊，員警立即回頭查看，發現蛇傷勢嚴重、臟器外漏。員警本打算以齊眉棍先將雨傘節移至路旁，但該蛇被長棍觸碰後，便縮捲戒護，作勢攻擊。員警考量該處持續有人車通行，為避免路過行人或機車騎士遭受蛇吻，遂決定通知消防人員到場協助，將該條雨傘節放入捕蛇籠中。