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陽明山騎車夜遊車速過快摔車 19歲美髮師命喪仰德大道
台北市士林區仰德大道今天凌晨發生騎士死亡車禍，劉姓男子上山夜遊，疑車速過快，行經轉彎處失控，連人帶車往前滑行50公尺，最後猛烈撞上電線桿身亡。警方初步調查劉是自摔，將報請檢察官相驗大體。
警方調查，劉男（19歲）今天凌晨1點多，與2名友人騎機車上陽明山夜遊，行經仰德大道一處轉彎處，疑因車速過快，撞上路緣摔車；他連人帶車往前滑行50公尺，最後撞上電線桿，身體疑不堪過猛的撞擊力，送醫搶救1.5小時不治。
目擊者說，劉的機車突然一晃就倒，往前滑行後，人接著撞到電線桿。劉的2名友人則稱，因騎在劉後面，發現出意外時，劉已是倒地不起。
據了解，劉高中畢業就擔任美髮師，平時住汐止的公司宿舍，他的父母正從南部趕回台北處理兒子後事。
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