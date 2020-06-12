影／運將路況不熟棄視障女於不顧 暖警協助載送她返家
陳女有視覺障礙，日前搭小黃回家，但運將因路況不熟讓她下車，陳女不知自己身在何處，遂向路人求救，經路人協助報警，員警立即駕警車載陳女返家，讓陳女感受到人間處處有溫情，十分感謝警方及熱心民眾的協助。
台中市警三分局立德派出所警員，於6月7日晚間接獲民眾報案，表示東區互助街上有1名視障者需要警方協助，經警方前往了解，30歲的陳女表示她晚間從台中火車站轉乘計程車要返家，計程車司機卻稱路不熟，讓陳女在復興路與互助街口下車。
但陳女根本摸不著方向，也不知道自己身處何處，只好向路人求助，由好心路人報警協助，警方得知陳女獨自居住，無家人可以接送，便將巡邏車開到陳女面前，引導其上車並協助載送其返家，原本警方要送陳女到家門口，但沒想到一到住家巷口，陳女馬上找回熟悉感，向警方道謝後，便自行向家門口走去。
陳女表示平時都可以自行外出，但多在熟悉的地方活動，此次在不熟悉的地方下車，幸遇有好心路人，也十分感謝警方的熱心協助。
警方提醒，警政署推出「110視訊報案」手機APP，只要事先設定，民眾可撥打網路視訊報案，同時提供警方定位，就算不知道如何說明地點，警方也可以迅速掌握報案人所在地，民眾如有需求可多加利用。
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