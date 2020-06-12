快訊

一封電郵副本 恐讓林百里賠掉一間公司

美股崩跌1861點 台股今跳空開低走逾250點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老翁提領800萬警憂遭詐騙護鈔 原是利息太低換別家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

孫姓老翁與女兒到郵局提領800萬元，警懷疑遭詐騙，孫表示郵局利息太低，領出來要存入其他銀行。圖／警方提供
孫姓老翁與女兒到郵局提領800萬元，警懷疑遭詐騙，孫表示郵局利息太低，領出來要存入其他銀行。圖／警方提供
孫姓老翁日前到郵居提領現金800萬元，警懷疑遭詐騙，孫表示郵局利息太低，領出來要存入其他銀行，警方了解情況後，主動向孫姓老翁表示警方願提供護鈔協助，孫姓老翁欣然答應，由員警平安護鈔至孫家。

6月8日下午，台中市警五分局四平派出所員警，接獲四張犁郵局通報，稱有民眾要提領鉅款現金800萬，郵局行員認為提領金額過於龐大，情形十分不尋常，趕緊通報警方到場了解，警方接獲報案便派遣巡邏員警立即前往。

警方到達現場後，原來是一位孫姓老翁與女兒前往郵局欲提領新臺幣800萬元現金返家。員警為避免孫姓老翁及他女兒遭詐騙集團詐騙，再三叮嚀和確認，並提醒兩位家中切勿放置大量現金，若有接獲來歷不明電話要先1聽2掛3求證，避免遭詐騙。

孫姓老翁感謝警方關心，表示是因為郵局存款的利息太低，所以才將存款提領出來存入別間銀行，沒有遭到詐騙。警方瞭解情況後，主動向孫姓老翁表示警方願提供護鈔協助，孫姓老翁亦欣然答應，就這樣將款項平安送達目的地。

孫姓老翁與女兒到郵局提領800萬元，警懷疑遭詐騙，孫表示郵局利息太低，領出來要存入其他銀行。圖／警方提供
孫姓老翁與女兒到郵局提領800萬元，警懷疑遭詐騙，孫表示郵局利息太低，領出來要存入其他銀行。圖／警方提供

老翁 詐騙集團 郵局

延伸閱讀

「朋友送Switch全新隨便賣」 詐騙集團幾天內就詐百萬

中華郵政：端午連假郵政快捷郵件照常投遞

今年國慶連假開始 中華郵政：郵局連假首日不再營業

影／去全台最小的郵局寄出一封生活的樸實

相關新聞

影／運將路況不熟棄視障女於不顧 暖警協助載送她返家

陳女有視覺障礙，日前搭小黃回家，但運將因路況不熟讓她下車，陳女不知自己身在何處，遂向路人求救，經路人協助報警，員警立即駕...

韓國瑜去職後祭悼故議長 進靈堂前僅拱手稱謝

遭投票罷免自高雄市長職務去職的韓國瑜，今天上午9點10分許，到高雄市立殯儀館景行廳，向已故議長許崑源哀悼行禮。他進入景行...

老翁提領800萬警憂遭詐騙護鈔 原是利息太低換別家

孫姓老翁日前到郵居提領現金800萬元，警懷疑遭詐騙，孫表示郵局利息太低，領出來要存入其他銀行，警方了解情況後，主動向孫姓...

沼氣中毒 工人2爬出2昏迷

台灣自來水公司包商昨天在台中市地下管道施工，四名男工人頭暈不適，其中兩人自行爬出，另兩人昏迷被消防隊救出，經送醫仍有生命...

教育電台台南關嶺轉播站意外 員工鋸樹遭重壓胸部死亡

台南市消防局119勤務中心今天下午1點40分獲報，台南白河區關嶺里水火洞國立敎育廣播電台有1名男子被樹幹壓傷。關嶺消防分...

乘客搭小黃忘帶走金融卡 運將起歪念盜刷千元車資

大都會計程車劉姓司機去年在新北市汐止區載鄭姓乘客，見鄭未將財物一同帶下車，涉嫌盜刷他的金融卡1480元，案經鄭報警曝光。...

東港老婦虐老柴犬！嘉義愛爸看不下去 驅車百里救狗一命

屏東縣東港鎮日前傳出一名老婦人將飼養的柴犬綁在自家後院，不時拿掃帚暴打柴犬。過程中，柴犬不停哀嚎，引來附近居民注意，並將...

北市女外出買燒鴨飯 竟陳屍離家10公里的板橋河濱公園

新北市警方今年5月初獲報板橋區光復橫移門外自行車道上有名女子路倒，因嚴重脫水經送醫搶救仍宣告不治，因身上無證件，身分不詳...

金門一駕駛自撞道路圓環 急救後仍宣告不治

位在金門縣金湖鎮的太武山圓環路段昨晚發生轎車自撞事故，警方表示，車上僅許姓駕駛1人，警消到場後將許男送醫急救，仍不幸身亡...

新建廠房工安意外 女工人從12公尺高墜落不治

63歲周姓女工人，今天下午1點多從台南市安南區新建廠房三樓樓地板墜落到廠房外地面，頭部重創，消防救護人員到場後，周女命危...

「朋友送Switch全新隨便賣」 詐騙集團幾天內就詐百萬

疫情影響，遊戲主機Switch被搶購一空，詐騙集團竟也搭上熱潮，新北市1名申姓男子及3名同夥看準商機，在臉書PO文佯稱有...

兩天前失蹤男子 今午日月潭水面氣絕

繼上月底一名婦人投日月潭身亡後，今天中午南投消防局獲報日月潭又有浮屍。消防人員出動橡皮艇前往水社碼頭旁步道撈起，發現死者...

熱門新聞

19歲男追求24歲「姊姊」遭拒 竟押人上山凌虐又性侵

好久不見的夏禕 領錢招不到學生挨告要還酬勞

北市女外出買燒鴨飯 竟陳屍離家10公里的板橋河濱公園

新北男高中生持刀刺傷女童 校方：無異狀僅課業壓力較大

批韓國瑜消費許崑源 鄭照新怒斥黃捷：「太甚！」

影/持刀畫傷同校女童 男高中生進派出所不發一語

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。