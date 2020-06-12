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老翁提領800萬警憂遭詐騙護鈔 原是利息太低換別家
孫姓老翁日前到郵居提領現金800萬元，警懷疑遭詐騙，孫表示郵局利息太低，領出來要存入其他銀行，警方了解情況後，主動向孫姓老翁表示警方願提供護鈔協助，孫姓老翁欣然答應，由員警平安護鈔至孫家。
6月8日下午，台中市警五分局四平派出所員警，接獲四張犁郵局通報，稱有民眾要提領鉅款現金800萬，郵局行員認為提領金額過於龐大，情形十分不尋常，趕緊通報警方到場了解，警方接獲報案便派遣巡邏員警立即前往。
警方到達現場後，原來是一位孫姓老翁與女兒前往郵局欲提領新臺幣800萬元現金返家。員警為避免孫姓老翁及他女兒遭詐騙集團詐騙，再三叮嚀和確認，並提醒兩位家中切勿放置大量現金，若有接獲來歷不明電話要先1聽2掛3求證，避免遭詐騙。
孫姓老翁感謝警方關心，表示是因為郵局存款的利息太低，所以才將存款提領出來存入別間銀行，沒有遭到詐騙。警方瞭解情況後，主動向孫姓老翁表示警方願提供護鈔協助，孫姓老翁亦欣然答應，就這樣將款項平安送達目的地。
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