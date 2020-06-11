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台中市警局表揚模範警察 盧秀燕90度鞠躬：感謝有您

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警察局今天下午舉辦第42屆警察節慶祝大會，由市長盧秀燕主持、頒獎，會中表揚警政署模範警察2名、市警局模範警察6名、以及服務年資達10年、20年、30年警察獎章的6名資深警察，盧在頒獎時也90度鞠躬向獲獎警察致意，盧表示，感謝警察在新冠肺炎防疫工作的努力，讓市民安居樂業，「感謝有您」。

盧秀燕說，感謝警察局同仁今年上半年全力協助新冠肺炎防疫工作，例如確診對象疫調複查工作、嚴查囤積及哄抬防疫物資業者、柔性勸導稽查近百家的酒店舞廳及陪侍營業場所等，讓民眾安心抗疫，杜絕防疫漏洞。防疫同時不忘維護治安，執行2018、2019年「安居緝毒專案」，是全國唯一連續4波均獲行政院評核為六都績優機關，「偵防電信網路詐欺犯罪工作」連續2期獲警政署評核為六都第1名，成績斐然。

盧秀燕提到，根據台灣世界新聞傳播協會公布「2020年縣市長滿意度暨幸福城市」大調查，台中能躍昇「幸福城市」第二名，是因為市民覺得在台中是安全是幸福的，有今天卓越的成績要歸功所有的警察同仁犧牲奉獻及無私付出。感謝警察同仁多年來在工作崗位上競競業業守護市民守護城市，恭喜所有獲獎的警察同仁，直說是實至名歸。

盧秀燕說治安成績得來不易，拜託所有的警察同仁繼續努力繼續加油，讓台中治安在穩定中持續進步，使市民能夠安居樂業。

今年獲頒警政署核定模範警察有2名，第二警分局偵查隊偵查佐陳志宏、第六警分局偵查隊偵查佐莊貽麟，獲得台中市警局的模範警察的有6名，霧峰分局交通分隊小隊長王世建、第五分局偵查隊小隊長朱世良、太平分局偵查隊長陳俊彥、第三分局勤指中心主任余文田、豐原分局偵查隊小隊長吳清煬、交通警察大隊行政組警務佐涂志明。

另外獲得警察獎章的部分，達30年的有太平分局組長郭廷鍇、豐原分局巡佐田錦標，20年的有第五分局組長黃世德、第五分局警員胡家彰，10年的有第一分局警務員黃建瑋、保安警察大隊警員潘迦福。

台中市警察局今天舉辦警察節慶祝活動，市長盧秀燕頒獎時，向獲獎的模範警察90度鞠躬致敬。圖／台中市警察局提供
台中市警察局今天舉辦警察節慶祝活動，市長盧秀燕頒獎時，向獲獎的模範警察90度鞠躬致敬。圖／台中市警察局提供
台中市警局今天舉辦警察節慶祝活動，市長盧秀燕頒獎時，向獲獎的模範警察90度鞠躬致敬。圖／台中市警局提供
台中市警局今天舉辦警察節慶祝活動，市長盧秀燕頒獎時，向獲獎的模範警察90度鞠躬致敬。圖／台中市警局提供
台中市警局今天舉辦警察節慶祝活動，由市長盧秀燕主持、頒獎。圖／台中市警局提供
台中市警局今天舉辦警察節慶祝活動，由市長盧秀燕主持、頒獎。圖／台中市警局提供

警察 盧秀燕

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