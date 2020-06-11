東港老婦虐老柴犬！嘉義愛爸看不下去 驅車百里救狗一命

屏東縣東港鎮日前傳出一名老婦人將飼養的柴犬綁在自家後院，不時拿掃帚暴打柴犬。過程中，柴犬不停哀嚎，引來附近居民注意，並將施暴的過程錄影，並通知犬貓救援人士協助。該名愛爸獲報後，立即從嘉義南下救援，並將受重傷柴犬送醫搶救，後續也將由相關單位對婦人開罰。

據了解，年約80歲的婦人，將飼養柴犬送綁在自家後院，卻在6月2日傍晚6時許，突然拿著掃帚不斷痛打柴犬，令柴犬不停發出哀嚎，引來附近住戶注意，眼看柴犬全身是傷婦人仍未停手，於是將施暴經過錄影，並請愛狗人士協助。

住嘉義的鄭姓男子獲報後，立即開車趕往東港救狗，他到場時，柴犬當下飽受驚嚇，滿身是傷，甚至被打到頭部無法擺正，但婦人卻矢口否認虐狗，並辯稱柴犬自己撞牆造成的。直到鄭男拿出影片向婦人對質，婦人才改口，是柴犬太吵，才想嚇阻牠別叫。

雙方溝通後，婦人答應讓鄭男將採犬送醫，並且承諾事後不再要回柴犬，他才將柴犬帶往獸醫院救治。

經獸醫檢查，受虐柴犬年紀約12至13歲，除全身是傷之外，頭蓋骨還被打裂導致腦壓過高，需要在高壓氧房治療。獸醫判斷，會有這樣的傷勢，不太可能是一日內造成，不排除該柴犬可能長期受虐。