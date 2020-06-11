北市女外出買燒鴨飯 竟陳屍離家10公里的板橋河濱公園

新北市警方今年5月初獲報板橋區光復橫移門外自行車道上有名女子路倒，因嚴重脫水經送醫搶救仍宣告不治，因身上無證件，身分不詳，海山警分局尋人高手蔡淑女巡佐依女子樣貌及衣著等特微，比對失蹤人口系統，比對出與北市士林警方通報的49歲李姓失蹤女子相符，連繫林女母親並提供相片，證實是李女無誤；母親難過表示，弱智的女兒當時只表示肚子餓，要外出買燒鴨飯，沒想到竟一去不回，感謝新北警方協助，讓女兒不致於淪為無人聞問的無名屍。

海山警方今年5月4日接獲民眾報案，在板橋區光復橫移門外蝴蝶公園自行車道上，發現一位女子躺臥在地，救護人員現場確認已無生命跡象，送至部立台北醫院搶救仍回天乏術，因身上無證件，轄區埔墘派出所求助分局尋人高手蔡淑女巡佐。

她從其身高155至165公分、年齡約35至50歲，衣著及地緣關係，從警政署失蹤人口系統先找尋新北市的失蹤者，並未查到相符者，擴大搜尋北市失蹤的民眾，終於在系統內找到前一天報案，穿桃紅色夾腳拖、灰色背心、藍灰色運動褲，特徵接近的失蹤女子，再比對身分證影像檔照片，其額頭外觀，耳垂形狀，幾近確定與該名女子相符。

「怎麼會變成這樣？」蔡巡佐連繫上住在北市士林區葫蘆街的失蹤女子母親並互加Line，同時把相片上傳，確認死者正是其失蹤兩天的女兒，女子母親傷心的說，「女兒只是說要出去買燒鴨飯，怎麼會跑到離家10公里那麼遠的地方去。」