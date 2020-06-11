金門一駕駛自撞道路圓環 急救後仍宣告不治

位在金門縣金湖鎮的太武山圓環路段昨晚發生轎車自撞事故，警方表示，車上僅許姓駕駛1人，警消到場後將許男送醫急救，仍不幸身亡，許男駕駛的轎車車頭毀損、擋風玻璃破裂，詳細肇事原因警方尚在調查當中。

金湖分局表示，昨日晚間9點接獲民眾報案，在金湖鎮太湖路一段太武山圓環發生自撞事故，警方到達現場時，現場已有幾名路過的熱心民眾協助交通疏導，車上僅駕駛許姓男子一人。

分局表示，警消到場後，由金湖消防分隊將許男緊急送至衛福部金門醫院，但許男傷勢嚴重，在昨晚10點20分宣告急救無效，根據醫院診斷書結果，許男的頭部跟胸部都有受到撞擊，警方已委託金門醫院抽血檢測，釐清許男是否有酒後駕車行為。

分根據監視器畫面顯示，許男駕駛轎車行經該路徑時，並無與其他車輛發生事故，許男因不明原因自撞太武山圓環，分局表示，轎車車頭因直接撞擊圓環，除了造成車頭毀損，也讓擋風玻璃破裂、方向盤毀損，詳細肇事原因警方仍在調查中。