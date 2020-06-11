Switch搶購熱潮詐騙集團搭順風車 臉書PO賣現貨詐百萬

疫情影響，遊戲主機Switch被搶購一空，詐騙集團竟也搭上熱潮，新北市1名申姓男子及3名同夥看準商機，在臉書PO文佯稱有現貨，造成12名買家上當受騙，匯出錢卻遲收不到貨，警方陸續接獲報案將申等4人逮捕到案，估計犯罪所得達147萬多元，詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

桃園市刑大科偵隊指出，經清查165反詐欺平台資料庫發現，申男和集團假借販賣Switch、遊戲光碟詐財，在臉書上以暱稱「chen」張貼相關廣告訊息，表示「紅藍電力加強版，全新如圖未拆封Switch，因用不到朋友又送我，隨便賣，全收12000」。

結果幾天內陸續就有12名買家被吸引，將款項匯到對方指定帳戶，但時隔多日都沒收到實體遊戲機才經過上當；警方說，經調閱相關車手匯款影像，鎖定申男及其餘3名同夥位置，昨天前往新北市三重陸續逮捕4人，當場查扣被害人存摺、提款卡及電話等證物。