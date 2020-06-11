高市議員代許崑源家屬聲明：停止舉辦消費許的活動

高市議員宋立彬今下午時，代表高市議長許崑源家屬出面，提到家屬已婉拒許崑源「榮譽議長」殊榮，也再次呼籲放下仇恨「停止消費許的活動」。

宋立彬表示，他代表家屬感謝各界對許議長後事的關心，家屬也感謝高市議會給予許「榮譽議長」的殊榮，但家屬希望目前以後事為重，婉謝議會追諡的好意。

宋呼籲，支持許議長的人「請放下對立」，好好為社會貢獻是許議長生前的目標，他們也告訴直播主們不要去凱道，或者參加任何有對立性的集會，「停止舉辦消費許議長的活動」。