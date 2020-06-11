聽新聞
test
0:00 / 0:00
兩天前失蹤男子 今午日月潭水面氣絕
繼上月底一名婦人投日月潭身亡後，今天中午南投消防局獲報日月潭又有浮屍。消防人員出動橡皮艇前往水社碼頭旁步道撈起，發現死者為男性，已經氣絕多時，日月潭派出所表示，死因待進一步調查，已先聯絡彰化的家屬前來認領並確認身分。
日月潭派出所表示，兩天前已接獲水社船家通報，有人將個人背包遺置在交通船後下落不明，從證件上初步懷疑是住彰化的賴姓男子（49歲），今中午撈獲遺體後已通知家屬到場確認。
初步了解，這名男子可能是從水社碼頭下船後，沿著前往朝霧碼頭的步道前行，但不知何故溺水。警方將進一步死因，由於上月底也曾有人在日月潭輕生，警方呼籲民眾珍惜生命。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言