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兩天前失蹤男子 今午日月潭水面氣絕

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導

繼上月底一名婦人投日月潭身亡後，今天中午南投消防局獲報日月潭又有浮屍。消防人員出動橡皮艇前往水社碼頭旁步道撈起，發現死者為男性，已經氣絕多時，日月潭派出所表示，死因待進一步調查，已先聯絡彰化的家屬前來認領並確認身分。

日月潭派出所表示，兩天前已接獲水社船家通報，有人將個人背包遺置在交通船後下落不明，從證件上初步懷疑是住彰化的賴姓男子（49歲），今中午撈獲遺體後已通知家屬到場確認。

初步了解，這名男子可能是從水社碼頭下船後，沿著前往朝霧碼頭的步道前行，但不知何故溺水。警方將進一步死因，由於上月底也曾有人在日月潭輕生，警方呼籲民眾珍惜生命。

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日月潭 碼頭 溺水

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