南投縣交通檢舉案1萬6000件 輸入資料就讓員警吃不消
南投縣交通違規檢舉案件逐年增加，去年檢舉案多達1萬6000多件，縣警局編列的交通罰款預算達1.8億元，縣議員賴燕雪說，檢舉達人多，讓警察處理違規案件疲於奔命，被檢舉民眾更是困擾，她認為，有些檢舉達人有精神障礙問題，經常重複檢舉，縣警局和衛生局應該調查，有哪些檢舉達人是精神障礙者，應安排就醫，免得浪費社會資源也讓民眾不安。
南投縣警局長陳木樹說，107年交通檢舉案1萬4000件、成案1萬2000件，去年檢舉案1萬6000件，成案1萬3000件。縣警局也針對交通違規收入編列1億8000萬元。
賴燕雪說，這些檢舉案很多是精神障礙者檢舉，因為網路方便和手機相當方便，他們重複檢舉讓警察疲於奔命，因為每個分局1到2名員警負責輸入檢舉資料，讓承辦員警相當困擾常得加班，但因為內勤加班費上限只有1萬2000元，讓員警吃不消，要求請調的比例很高，據她瞭解，南投警分局一年便有多名員警要求調職，免得每天被資料追著跑。陳木樹說，精神障礙者當檢舉達人，確實增加基層負擔。
賴燕雪認為，警察、社會勞動和衛生局應該合作，清查有哪些檢舉達人屬於精神障礙者，檢舉內容是否重複，尤其精神障礙者重複檢舉，卻不用負法律責任。她認為，要補起這個社會安全網漏洞，也避免高雄警察處理精神障礙者就醫時被刺，肚破腸流的憾事再發生。
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