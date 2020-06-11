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影/台中管線施工 4工人沼氣中毒送醫2命危

聯合報 / 記者趙容萱陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區東山路一段台鐵高架橋下管線施工傳工安意外，今天上午11時許，有4名工人在管線內工作時，2人昏迷，另二名工人出現不適對外求救，經台中市消防局獲報搶救受困工人，並送醫急救，這4名工人因吸入沼氣，硫化氫中毒，2名昏迷工人經插管後，送加護病房觀察，有生命危險；另二名清醒工人，目前接受給氧治療，需住院觀察。

台中市消防局今天上午11時11分獲報，北屯區東山路一段台鐵高架橋下，有四名工人在施工時受困10公尺深的管線內，緊急派遣北屯和大誠分隊、出動消防車6輛、救護車1輛、人員19名、由北屯分隊分隊長江智獻帶隊前往，將受困4人救出，送往中國醫藥大學附設醫院治療。

中國醫藥大學附設醫院說明，四名工人到院後，發現四人吸入沼氣，硫化氫中毒，其中2名工人呈現昏迷，經插管後，送加護病房觀察，有生命危險；另二名工人清醒，目前接受給氧治療，需住院觀察。

台鐵北屯區東山路一段高架橋下，今天上午進行地下自來水管線作業，4名工人在管線工作時，出現沼氣中毒狀況，警、消獲報後到場，已協助4人送醫治療。圖／台中市消防局提供
台鐵北屯區東山路一段高架橋下，今天上午進行地下自來水管線作業，4名工人在管線工作時，出現沼氣中毒狀況，警、消獲報後到場，已協助4人送醫治療。圖／台中市消防局提供

台鐵北屯區東山路一段高架橋下，今天上午進行地下自來水管線作業，4名工人在管線工作時，出現沼氣中毒狀況，警、消獲報後到場，已協助4人送醫治療。圖／台中市消防局提供
台鐵北屯區東山路一段高架橋下，今天上午進行地下自來水管線作業，4名工人在管線工作時，出現沼氣中毒狀況，警、消獲報後到場，已協助4人送醫治療。圖／台中市消防局提供

台鐵北屯區東山路一段高架橋下，今天上午進行地下自來水管線作業，4名工人在管線工作時，出現沼氣中毒狀況，警、消獲報後到場，已協助4人送醫治療。圖／台中市消防局提供
台鐵北屯區東山路一段高架橋下，今天上午進行地下自來水管線作業，4名工人在管線工作時，出現沼氣中毒狀況，警、消獲報後到場，已協助4人送醫治療。圖／台中市消防局提供

台鐵北屯高架橋下管線施工今天傳工安意外，4名工人中毒送醫，其中2人命危，圖為中國附醫急診室畫面。圖／本報資料照片、記者趙容萱／攝影
台鐵北屯高架橋下管線施工今天傳工安意外，4名工人中毒送醫，其中2人命危，圖為中國附醫急診室畫面。圖／本報資料照片、記者趙容萱／攝影

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