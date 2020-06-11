聽新聞
test
0:00 / 0:00
影/台中管線施工 4工人沼氣中毒送醫2命危
台中市北屯區東山路一段台鐵高架橋下管線施工傳工安意外，今天上午11時許，有4名工人在管線內工作時，2人昏迷，另二名工人出現不適對外求救，經台中市消防局獲報搶救受困工人，並送醫急救，這4名工人因吸入沼氣，硫化氫中毒，2名昏迷工人經插管後，送加護病房觀察，有生命危險；另二名清醒工人，目前接受給氧治療，需住院觀察。
台中市消防局今天上午11時11分獲報，北屯區東山路一段台鐵高架橋下，有四名工人在施工時受困10公尺深的管線內，緊急派遣北屯和大誠分隊、出動消防車6輛、救護車1輛、人員19名、由北屯分隊分隊長江智獻帶隊前往，將受困4人救出，送往中國醫藥大學附設醫院治療。
中國醫藥大學附設醫院說明，四名工人到院後，發現四人吸入沼氣，硫化氫中毒，其中2名工人呈現昏迷，經插管後，送加護病房觀察，有生命危險；另二名工人清醒，目前接受給氧治療，需住院觀察。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言