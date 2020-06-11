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台鐵北屯高架橋自來水管施工 4人一氧化碳中毒2昏迷
台鐵在今天上午時在北屯區東山路一段的高架橋下，進行自來水管線施工作業，但上午11時許時，在10公尺深的管線內作業的4名工人，出現疑似一氧化碳中毒的狀況，2名工人脫困後報請警、消到場協助，消防隊到場協助將2名受困工人脫困，但二人已昏迷、意識模糊，4人送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細的案發原因，有待勞檢單位後續調查。
據查，台鐵今天上午在北屯區東山路一段的高架橋，進行地下自來水管線作業，4名年約40至50歲的工人在作業時，出現一氧化碳中毒的狀況，兩名工人脫困後報案，另外兩名工人則受困在10公尺深的管線內，台中市消防局獲報後，派遣北屯、大誠消防分隊前往救援，順利將受困的二人救出，4名工人都被送往中國醫藥大學附設醫院治療，詳細的案發原因，有待勞檢單位調查。
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