通緝犯疑畏罪持水果刀自殘 苗警破門救人逮他

苗栗縣65歲孫姓男子因妨害風化罪判刑3個月未報到執行，苗栗地檢署發布通緝，昨天晚上7點半左右在苗栗市街頭騎車趴趴走，警方發現可疑，他疑畏罪持水果刀自殘，跑進住家廁所反鎖，警方救人迅速破門，將他送醫急救脫離險境。

警方調查，孫男昨天晚上7點半左右騎機車在苗栗市中華路，苗栗警分局北苗派出所警員林義倫、許玉臻巡邏經過，發現他騎車時東張西望，形跡十分可疑，尾隨機車後方返家，等他停車盤查，孫男佯稱只是出門購物未隨身攜帶證件，願意配合警方進入屋內拿取身分證明文件，供查證身分。

未料，孫男突然情緒失控，手持水果刀自殘，並跑至浴廁將自己反鎖在內，員警先行安撫情緒，並持續調派支援警力到場，直接破門進入，噴灑辣椒水後奪刀，並將受傷的孫男送醫急，目前無生命危險。

警方事後查證孫男是妨害風化罪通緝犯，因擔心遭到警方逮捕要入監服刑3個月，疑畏罪自殘，苗栗警分局長賴銘助表示，員警執行巡邏勤務落實且機警，才能查獲企圖抵抗警方查緝的妨害風化罪通緝犯，且當機立斷運用防護裝備，破門強勢執法值得肯定，籲請民眾若發現不法，請立即撥打「110」，警民合作打擊犯罪。