獨留3歲女在家10分鐘 開窗墜樓亡

新竹縣一名3歲半女童今天下午不明原因從住處9樓墜樓，送往醫院急救仍不治。 記者王駿杰／翻攝

新竹縣一名婦人昨天下午趁三歲女兒熟睡之際，送六歲兒子到安親班，離家短短十分鐘返回就不見女兒人影；她以為女兒自行外出遊玩，急著找管理員調閱監視畫面，卻發現女兒從九樓住處窗戶墜樓；婦人見幼女躺臥血泊中而悲痛尖叫，緊急送醫仍不治。

新竹縣消防局昨天下午三時許獲報，竹北一處社區發生女童墜樓受傷案件，消防局救護人車迅速趕抵，發現女童因墜樓意外而頭部凹陷、右手骨折、大量出血，雖女童已失去生命跡象，仍立刻送醫，但回天乏術。

警方研判，女童可能在母親出門期間醒過來，看不到媽媽四處尋找，卻不慎打開窗戶而墜樓。

法界人士指出，「兒童及少年福利與權益保障法」規定，若讓六歲以下兒童獨處無人照顧，可處三千元以上、一萬五千元以下罰款，還須接受四小時以上、五十小時以下親職教育，發生死傷意外恐負刑責。

法界人士說，不少父母常認為孩子在玩或熟睡，暫時離開一下無妨，但睡醒的孩子第一個舉動常會跑到窗邊、陽台找父母，建議將陽台、窗戶、都裝上防墜網，以免憾事發生。