聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨留3歲女在家10分鐘 開窗墜樓亡

聯合報 / 記者陳斯穎王駿杰／新竹報導

新竹縣一名3歲半女童今天下午不明原因從住處9樓墜樓，送往醫院急救仍不治。 記者王駿杰／翻攝
新竹縣一名3歲半女童今天下午不明原因從住處9樓墜樓，送往醫院急救仍不治。 記者王駿杰／翻攝

新竹縣一名婦人昨天下午趁三歲女兒熟睡之際，送六歲兒子到安親班，離家短短十分鐘返回就不見女兒人影；她以為女兒自行外出遊玩，急著找管理員調閱監視畫面，卻發現女兒從九樓住處窗戶墜樓；婦人見幼女躺臥血泊中而悲痛尖叫，緊急送醫仍不治。

新竹縣消防局昨天下午三時許獲報，竹北一處社區發生女童墜樓受傷案件，消防局救護人車迅速趕抵，發現女童因墜樓意外而頭部凹陷、右手骨折、大量出血，雖女童已失去生命跡象，仍立刻送醫，但回天乏術。

警方研判，女童可能在母親出門期間醒過來，看不到媽媽四處尋找，卻不慎打開窗戶而墜樓。

法界人士指出，「兒童及少年福利與權益保障法」規定，若讓六歲以下兒童獨處無人照顧，可處三千元以上、一萬五千元以下罰款，還須接受四小時以上、五十小時以下親職教育，發生死傷意外恐負刑責。

法界人士說，不少父母常認為孩子在玩或熟睡，暫時離開一下無妨，但睡醒的孩子第一個舉動常會跑到窗邊、陽台找父母，建議將陽台、窗戶、都裝上防墜網，以免憾事發生。

新竹 安親班

延伸閱讀

影／找不到女兒 調監視器發現從9樓墜樓

3歲半女童不明原因墜樓 無生命跡象送醫急救

市長被罷免議長墜樓 警憂衝突提醒這些人先低調

【罷韓之後2】許崑源墜樓激化選民 國民黨恐陷路線之爭

相關新聞

台鐵車廂溜逸4公里 平面滑入地下

台鐵昨天在新左營站發生「溜逸」事故，貨物列車調車時，一輛守車（掛在貨車尾部的工作車廂）向南邊溜逸，調度員發現後立即將路線...

獨留3歲女在家10分鐘 開窗墜樓亡

新竹縣一名婦人昨天下午趁三歲女兒熟睡之際，送六歲兒子到安親班，離家短短十分鐘返回就不見女兒人影；她以為女兒自行外出遊玩，...

情侶爭吵後失火 他死她逃出

高雄市左營一棟公寓五樓昨天凌晨火警，王姓男租客陳屍房內彈簧床上；女友郭姓女子表示，前一晚兩人曾因經濟壓力口角，昨天凌晨她...

影／疑使用氣炸鍋引發火警 萬里民宅廚房燒毀

新北市萬里區一處民宅昨天上午發生一起火警，濃煙及火舌竄出，消防人員獲報趕至，約20多分鐘後火勢撲滅，但3坪多的廚房燒毀。...

婦人黃昏戀曲誤認金龜婿 女行員機警保住90萬

桃園市蘆竹分局、台新銀行南崁分行最近成功阻止一名62歲莊姓婦人跨國黃昏之戀詐騙案，莊姓婦人前往台新銀行南分行匯款香港90...

影／找不到女兒 調監視器發現從9樓墜樓

新竹縣一名3歲半女童今天下午不明原因從住處9樓墜樓，縣消防局獲報，先教導報案者CPR並派員趕往，到場時女童已無生命跡象，...

「25hrs」加倍努力 更生人受母溫情悔改經營咖啡館

「25hrs咖啡館」老闆「阿棠」曾誤入歧途吸毒，在親友關懷與支持下幡然醒悟，並借助更生保護會創業貸款紓困。新冠肺炎疫情影...

影／「看到一道影子」 台中男駕賓利連撞4車、斷人雙腳

台中市邱姓男子今天清晨5時25分駕駛租來的賓利轎車行經大里區大峰路347號前時，因為「看到一道影子」讓他一時驚慌，趕忙把...

路竹淪陷？疫情假消息風暴擴大 他們「逆時中」遭送辦

新冠肺炎疫情掀起全球恐慌，高雄市蔡姓男子在疫情高峰時，用Line謠傳「路竹有人得武漢了。路竹菜市場先不要去」給朋友，假消...

嘉義市僑安街冷藏庫火警 大火濃煙密布消防隊救援中

嘉義市僑安街一間冷藏倉庫2樓，今天下午3時許因不明原因發生火警，嘉義市消防局下午3點57分接獲報案，派遣五分隊人車趕往丶...

影／男抱2桶瓦斯持打火機 消防員後陽台爬入制伏解危機

一名40多歲男子今天下午1點多在基隆住處內，抱著一手抱著2桶瓦斯桶，一手拿著打火機，情況危急，消防人員獲報趕至後，布水線...

警察節慶祝大會 竹市失蹤少年守護者、神手小編獲表揚

今天是新竹是42屆警察節慶祝大會，由市長林智堅頒獎表揚績優警察、警義交、民防、巡守隊、志工，其中，風城交通168」臉書專...

熱門新聞

台南永康驚傳大學生遭砍殺送醫 21歲凶嫌落網

屏安醫院行政副院長登山失聯5天 議員祭出2百萬懸賞

7連霸桃市議員劉茂群被判當選無效定讞 向選民致歉

影／找不到女兒 調監視器發現從9樓墜樓

影／許崑源妻子首度對外談話 盼放下仇恨

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。