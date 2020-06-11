台鐵車廂溜逸4公里 平面滑入地下

台鐵新左營站昨天發生守車「溜逸」事故，過程宛如電影「煞不住」，幸未造成死傷事故。圖非事故車。 圖／台鐵提供

台鐵昨天在新左營站發生「溜逸」事故，貨物列車調車時，一輛守車（掛在貨車尾部的工作車廂）向南邊溜逸，調度員發現後立即將路線開通並防止其他列車進入該區間，所幸並未造成碰撞事故，無人傷亡。據了解，該車廂「無人駕駛」約四公里，台鐵員工形容過程宛如電影「煞不住」。

台鐵基層員工表示，台鐵發生溜逸事件已不是第一次，這次還從平面（新左營）滑到地下（內惟），所幸在地下段沒出軌、翻車或撞車，「這次真的命大」，萬一有碰撞或是出軌，在地下段處理起來會非常複雜。

台鐵局說，昨天上午十一時廿四分，新左營站七二○二次貨物列車調車時，因調車人員沒經驗、沒指揮好，導致車廂連掛時撞上其他車廂，一輛守車衝出向南邊溜逸，調度員發現後立即將路線開通往東正線，西正線單線雙向行車，確保沒有碰撞危險。

高雄新左營站守車溜逸進入地下軌道，幸未發生翻車出軌意外。圖為列車開往地下軌道的資料照。 圖／聯合報系資料照片

但也有知情人士說，該調車人員不是菜鳥，都有按正常程序做事，昨調車作業自十車開始喊車，以往司機都會跟著覆誦，可是司機卻沒回應，甚至到快要撞上一度喊停車，司機也沒有當一回事。

台鐵局說，該溜逸守車最後停於內惟與美術館站間，溜逸過程並未擠壞轉轍器、亦無人員受傷及車輛撞擊；調度員指派救援機車由新左營開至現場連掛，溜逸車輛於十二時廿六分拉回新左營站，區間恢復雙線運轉。事故原因正由台鐵運安處調查中。

台鐵發生溜逸事件已非第一次。二○一八年十二月十日，台鐵台北松山道班陳姓員工於華山引道內遭工程車輾斃事故。台鐵二○○一年也則發生重大溜逸事故，當時平板貨物列車失控滑行，翻覆後撞上民宅及廿輛車，造成三死四傷。