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影／疑使用氣炸鍋引發火警 萬里民宅廚房燒毀
新北市萬里區一處民宅昨天上午發生一起火警，濃煙及火舌竄出，消防人員獲報趕至，約20多分鐘後火勢撲滅，但3坪多的廚房燒毀。消防人員初步鑑識，疑使用氣炸鍋冒煙起火，旁邊又堆積很多易燃物引燃，已採證調查確切起火原因。
消防局表示，昨天上午10時20分，位萬里區忠五街一處1樓民宅，從建物外冒出火煙，消防人員趕至布水線灌救，10多分鐘控制火勢，10點41分火勢熄滅，消防局表示，現場並無人傷亡，燃燒廚房約3、4坪。
消防人員指出，屋主說，火警發生時正在使用氣炸鍋，可能引此火警，但不知如何發生。消防局發現旁邊多易燃物引燃火勢，廚房受到波及，沒有燒到房子其他地方，確切起火原因，已採證送驗調查。
消防局表示，氣炸鍋旁不可放置易然物，避免引起火警，提醒民眾使用時要注意說明書及正確操作方式。此件是操作不當，或者氣炸鍋的機械問題、電線問題，還要進一步釐清。
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