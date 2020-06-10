婦人黃昏戀曲誤認金龜婿 女行員機警保住90萬

桃園市蘆竹分局、台新銀行南崁分行最近成功阻止一名62歲莊姓婦人跨國黃昏之戀詐騙案，莊姓婦人前往台新銀行南分行匯款香港90萬元，行員陳昱婷詢問匯款性質、目的，多問幾句發現婦人可能被詐騙，警方今天下午指出，員警據報安撫，莊婦才說出網路跨國交往「香港賽馬博弈大亨」男友缺錢匯款，警方研判是愛情詐騙，成功阻止莊婦失財，也讓莊婦愛情夢醒。

台新銀行南崁分行陳昱婷受理莊婦臨櫃要求匯90萬元到香港，她根據SOP作業多詢問幾句，發現莊婦神色有異，提醒是否被騙，莊婦不為所動，陳擔心詐騙報案。該分局經理蔡淑琪表示，行員碰到大額匯款，通常會確認匯款性質、理由和匯到那一國家，會告知匯款風險，行員都會多問幾句，並提醒匯款人，若匯款人不聽才會報警勸阻，以免被騙。

警方表示，巡官傅宇菲到場告知莊婦為跨國愛情詐騙，蘆竹今年來已阻止10次詐騙案，多件就是跨國愛情詐騙，莊婦起初不信，堅持要匯款，還拿出手機留言，她與「香港賽馬博弈大亨」以「老公」、「老婆」親密字眼互稱，如同戀愛情侶，警方分析戳破，莊婦才黯然相信「黃昏之戀夢一場」。