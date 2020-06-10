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影／「看到一道影子」 台中男駕賓利連撞4車、斷人雙腳
台中市邱姓男子今天清晨5時25分駕駛租來的賓利轎車行經大里區大峰路347號前時，因為「看到一道影子」讓他一時驚慌，趕忙把方向盤向右打，因此撞上路邊停放的3輛轎車和1輛小貨車；騎機車的林姓男子恰好在這些車陣的間隔中，因此受波及，雙腳被夾撞骨折，送醫後仍在治療，所幸無生命危險。
警方指出，邱姓男子（40歲）當時駕駛租來的轎車沿大峰路往霧峰直行，他聲稱是因為突然看到「一道影子」，他才因此會把方向盤向右偏。因為賓利轎車巨大的撞擊力，小貨車被撞離停車格到人行道上，還有另輛轎車被撞的後半身車翹起，林姓男子（83歲）因當時在此車前方而被波及。
經酒測，肇事的邱姓男子和被撞的林姓男子都沒有喝酒，但警方呼籲駕車應保持良好精神，以避免交通事故的發生。
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