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路竹淪陷？疫情假消息風暴擴大 他們「逆時中」遭送辦

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

新冠肺炎疫情掀起全球恐慌，高雄市蔡姓男子在疫情高峰時，用Line謠傳「路竹有人得武漢了。路竹菜市場先不要去」給朋友，假消息迅速在地方朋友圈擴大發酵。橋頭地檢署介入偵辦，認為轉發謠言的10人均涉嫌犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情不實訊息罪，但考量他們事後都刪文澄清，今天均處分緩起訴。

橋檢起訴指出，蔡男在世界衛生組織將新冠肺炎疫情定調為「全球大流行」後，頻發訊息「路竹有人得武漢了。路竹菜市場先不要去」給友人，還口頭散布謠言給黃男。黃男聽聞小道消息後，加油添醋轉述，廣發「一甲跟高新後面各有一人武漢確診，救護車已送至醫院隔離，她們有到過路竹猪血湯隔壁米粉炒，去過高新，去過路竹全聯，請告知其他人」訊息到各Line群組。

謠言風暴越演越烈，群組內成員黃男、楊女、鄭男、高女接收到這些訊息後，再各自透過群組轉發給自己的親朋好友。

另名陳男在臉書地方社團「路竹大小事」留言，「＃勤洗手。希望大家都安全。這種事不該隱瞞，我只說到這。勤洗手，她們有到過路竹猪血湯隔壁米粉炒，去過高新，去過路竹全聯，請告知其他人。最新消息，三個人是同一個家庭，是在猪血湯隔壁賣羊肉的，家住一甲，在路竹賣羊肉。看得懂的就懂。」

董男隨後也在「路竹大小事」社團留言附和，「一甲跟高新後面各有一人武漢確診，救護車已送至醫院隔離，她們有到過路竹猪血湯隔壁米粉炒，去過高新，去過路竹全聯，請告知其他人。最新消息，三個人是同一個家庭，是在猪血湯隔壁賣羊肉的，家住一甲，在路竹賣羊肉。」

謠言不只流傳路竹地區有確診案例，還指證歷歷地說患者是市場攤販，引發路竹地方居民緊張。洪姓男子更誇大寫到，「提醒大家：路竹市場賣猪血湯女兒在長興路竹廠上班去德國玩，今天高醫確診新冠病毒！隔壁賣羊肉的去希臘，好像也是確診個案」，不實訊息在Line管道流傳。

眼見疫情謠言風暴擴散，李男更多做政治聯想，在「我是高雄人」臉書社團內，發文說「總統大選前這疫情早就發生了，中央為了連任不公佈。怎了，現在就不管了嗎。果真是為了黨的利益，不考慮百姓生命。」

橋檢掌握情資，認為疫情假消息恐造成一般民眾誤信恐慌，甚至影響防疫工作，循線追查上述假消息流向，通知始作俑者蔡男等10人到案說明，訊後認定他們涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，但考量他們都沒有犯罪紀錄，也都重新在Line群組、臉書社團更改貼文澄清，明顯有悔悟之心，應不至於再犯。

全案偵結，橋檢處分蔡男等10人緩起訴1年，並支付公庫3萬至6萬元不等緩起訴處分金；此外，蔡男得接受法治教育1場次，李男則要到指定機構提供80小時義務勞務。

高雄市蔡姓男子在疫情高峰時，用Line散布疫情假消息，後續越演越烈，造成路竹地區陷入恐慌，橋檢處分涉嫌散布謠言的10人緩起訴。示意圖／報系資料照
高雄市蔡姓男子在疫情高峰時，用Line散布疫情假消息，後續越演越烈，造成路竹地區陷入恐慌，橋檢處分涉嫌散布謠言的10人緩起訴。示意圖／報系資料照

疫情 新冠肺炎 武漢

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