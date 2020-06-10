影／男抱2桶瓦斯持打火機 消防員後陽台爬入制伏解危機

一名40多歲男子今天下午1點多在基隆住處內，抱著一手抱著2桶瓦斯桶，一手拿著打火機，情況危急，消防人員獲報趕至後，布水線並多方勸說，男子情緒激動，與消防人員對峙半個多小時。消防人員兵分二路，一方面與他對談，並請他老婆打電話安撫，另一組人馬則從後陽台爬入，趁他不注意時制伏，強制送醫，化解危機。

今天下午1點多，基隆市一處民宅發生男子持瓦斯桶與消防人員對峙，男子抱著2桶瓦斯，情緒激動，他手拿著打火機。消防員從後陽台爬入，趁他不注意時，迅速將他制伏，幸好現場瓦斯桶並未開啟，瓦斯沒有外洩，男子被送醫後，消防車也都返回。

鄰居都相當緊張，有的人趕緊跑出家門，疏散到屋外，見男子被安全帶出來才鬆了一口氣，虛驚一場。