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警察節慶祝大會 竹市失蹤少年守護者、神手小編獲表揚

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

今天是新竹是42屆警察節慶祝大會，由市長林智堅頒獎表揚績優警察、警義交、民防、巡守隊、志工，其中，風城交通168」臉書專頁「神手小編」警務佐黃竹青透過網路成功推廣交通安全資訊，也曾利用網路社群協助找出車禍肇逃者；「失蹤少年守護者」偵查佐楊苑青跨縣市找回離家少年協助回歸校園，皆獲表揚。

林智堅表示，他上任以來推動「挺警123」政策，包括考量警察局外勤同仁需輪班執勤，提高健康檢查預算，成為全台第一個不限年齡全額補助外勤警察健檢的縣市；上任以來投入超過6500萬更新汽機車與裝備；更增加114名人力，全方面做警方的靠山。

今年受表揚的績優警察中最特別的是負責經營「風城交通168」臉書的「神手小編」警務佐黃竹青，黃善用新聞交通事件、時事宣導兩段式開門、防禦性駕駛等交通安全知識，經營五年多來養出一票來自全國的死忠粉絲。

黃竹青說，比起過去透過海報、巡迴宣導，網路傳播效益非常驚人印象最深是曾有肇事逃逸致死案件，警局透過臉書上公布監視器畫面被網友廣傳，第二天就循線找到肇事者。竹市臉書經營成果也得到交通安全宣導全國業務績優第一的肯定，並受邀到警政署向各縣市交通隊分享推廣交通安全的秘訣及心得。

新竹市警察局少年隊偵查佐楊苑青專責青少年保護工作，負責調查協尋未入學、中輟、失蹤的「消失少年」，曾苦勸網路成癮的少年回歸校園，也曾跨縣市尋找離家出走的孩子，堪稱「失蹤少年守護者」，去年尋獲中輟、失蹤少年61人次。

楊苑青說，印象最深刻的協尋案是一名國中新生未入學案，因個案戶籍設於區公所，無居住地址可參考，他僅能在線索短缺的狀況下透過警政系統多方關聯式比對，好不容易找到個案的原租屋處，又發現對方已搬家至台中，最後費盡心力才聯絡上對方的父親，詳盡說明就學權益，主動提供辦理就學協助，終於讓個案順利在台中就學。

警察局長鄧學鑫說，竹市警局近年加強關懷弱勢，簡政服務便民措施，包括建置指紋遠端工作站幫助身心障礙市民身分辨認、設置性侵害案件被害人溫馨會談室、簡化警察刑事紀錄證明作業流程」等相關措施，打造穩定的治安及交通環境，才能讓市民有感。

今天是新竹是42屆警察節慶祝大會，由市長林智堅頒獎表揚績優警察、警義交、民防、巡守隊、志工。圖／新竹市政府提供
今天是新竹是42屆警察節慶祝大會，由市長林智堅頒獎表揚績優警察、警義交、民防、巡守隊、志工。圖／新竹市政府提供

警察 失蹤 新竹

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