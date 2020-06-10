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跟同學借鑰匙後...高二生陳屍學校實習工廠

聯合報 / 記者林保光徐如宜邱奕能林伯驊／高雄即時報導

高雄市一所高職二年級男生，於4月5日被發現陳屍於反鎖的學校冷凍實習工廠。外傳，是因為擔任學校幹部時，因款項未處理完畢而想不開輕生。校方今表示，學生在校表現優良，消息傳出讓眾人都感到錯愕，事後校方也立即啟動輔導機制。

由於現場未有外力入侵痕跡、監視器也無拍到第2人進入，現場也未留有遺書，已排除他殺可能。

校方說，該生在校表現正常，還擔任防疫志工、學聯會幹部積極服務，為人非常熱心，消息傳出大家都感到很錯愕。這位學生也曾與家人說，這輩子最開心的事就是考上這所學校，所以學校在告別式裡，也頒發一紙畢業證書給他。

據了解，這名學生在畢聯會擔任總務，去年12月舉辦耶誕晚會，廠商說一直未受到費用，學生表示有處理。4月4日是連假，學生說有東西留在冷凍實習工廠要回去取，老師建議等到星期一再拿。

而這名學生向另一名學生借了備用鑰匙去打開後，也很有禮貌的還了鑰匙，當時態度都很正常，沒想到事後被發現陳屍冷凍實習工廠。

校方表示，學生的離去也造成家長、同學、老師巨大的傷痛。學校在當下就啟動了輔導機制，要同時照顧到家長、學生和老師們的感受，老師和有的學生也很自責，沒有看出這位同學的問題。至於款項問題，學校也協助解決。

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