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緬籍華僑葬身火窟 同居友人崩潰：為何死的不是我？

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區今晨發生火警，位於康定路74巷內一處公寓3樓因故起火，導致一名男子全身燒傷，送醫不治；警消獲報到場緊急疏散20名住戶，並於案發2小時內將火勢撲滅，後續將進一步釐清起火原因。

台北市消防局今天凌晨1時31分接獲報案，指萬華區康定路74巷3弄一處公寓傳出火煙，便派67名消防員、20輛消防車到場撲救；警消緊急疏散10男10女，並於凌晨3時撲滅火勢。

過程中，警消從火場救出一名男子，其全身多處受灼傷，已無呼吸心跳，經送台大醫院救治後，仍宣告不治。警消表示，起火公寓為一棟4層樓建築物，火勢在3、4樓燃燒，每層均有3間隔間的出租套房，初查並未裝設住警器，現場燃燒面積約80平方公尺，財損有待評估。

警方調查，死者為64歲陳姓男子，是緬甸籍華僑，最初來台求學未返國，近年因病中風行動不便，借住64歲梁姓友人住處一年多；兩人平時同住在公寓3樓一間出租套房內，未料今天凌晨1時許，梁男突然遭濃煙嗆醒，拉著陳男想要逃命，陳男卻怎麼叫也叫不醒。

梁眼看火勢越來越大，情急之下只好穿著內衣褲，隨手抱起幾件衣物就奪門逃出火場，陳男則不幸葬身火窟；梁男事後配合警方調查時還心有餘悸，情緒幾度失控，崩潰哭喊「為什麼死的不是我？」

警方表示，後續將配合檢方進行司法相驗，至於確切起火原因仍有待釐清。菜園里里長蔡蕙而則表示，目前已配合區公所協助將受災戶暫時免費安置在旅館，以利其在3天內找到暫時住所。

台北市萬華區今晨發生火警，位於康定路74巷內一處公寓3樓因故起火，導致一名男子全身燒傷，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華區今晨發生火警，位於康定路74巷內一處公寓3樓因故起火，導致一名男子全身燒傷，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華區今晨發生火警，位於康定路74巷內一處公寓3樓因故起火，導致一名男子全身燒傷，送醫不治。記者李隆揆／翻攝
台北市萬華區今晨發生火警，位於康定路74巷內一處公寓3樓因故起火，導致一名男子全身燒傷，送醫不治。記者李隆揆／翻攝

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