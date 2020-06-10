9旬老翁大太陽拄拐杖拿鐮刀下田野 稱要去除草卻迷路

家住桃園市平鎮區的蕭姓9旬老翁，今天中午自己一個人拄著拐杖手拿鐮刀，步履蹣跚走在人車稀少的雙榮路上，巡邏員警經過見老他神情恍惚，上前問他為什麼大熱天不回家或在陰涼地方休息，才知道老翁找不到到回家的路，員警查出他身分確認住處後順利送他回家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，老先生家住平鎮區陸光路，今天上午不知道什麼原因，家人不注意時一人出門，沒有目標方向走動，越走越偏僻，等到想回家卻忘了路，到中午已經是烈日當空，太陽曬得他體力有些不濟。

警員吳宜婕、蕭建昌及實習員洪偉倫巡邏正好經過，發現老先生精神恍惚站不穩，員警趕緊上前詢問，但是年紀大的他話說不清楚，員警問他住處、家人連絡電話都記不完全且詞不達意，口裡唸唸有詞要去田裡除草。員警見老翁臉色發白擔心他中暑，於是趕緊先讓他上巡邏車載回派出所休息，並提供涼飲及食物供老翁充飢解渴。