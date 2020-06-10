聽新聞
test
0:00 / 0:00

9旬老翁大太陽拄拐杖拿鐮刀下田野 稱要去除草卻迷路

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

家住桃園市平鎮區的蕭姓9旬老翁，今天中午自己一個人拄著拐杖手拿鐮刀，步履蹣跚走在人車稀少的雙榮路上，巡邏員警經過見老他神情恍惚，上前問他為什麼大熱天不回家或在陰涼地方休息，才知道老翁找不到到回家的路，員警查出他身分確認住處後順利送他回家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，老先生家住平鎮區陸光路，今天上午不知道什麼原因，家人不注意時一人出門，沒有目標方向走動，越走越偏僻，等到想回家卻忘了路，到中午已經是烈日當空，太陽曬得他體力有些不濟。

警員吳宜婕、蕭建昌及實習員洪偉倫巡邏正好經過，發現老先生精神恍惚站不穩，員警趕緊上前詢問，但是年紀大的他話說不清楚，員警問他住處、家人連絡電話都記不完全且詞不達意，口裡唸唸有詞要去田裡除草。員警見老翁臉色發白擔心他中暑，於是趕緊先讓他上巡邏車載回派出所休息，並提供涼飲及食物供老翁充飢解渴。

老翁狀況穩定後，員警再利用人臉辨識系統，查出老翁的相關資料，順利聯繫上他的家人，於是再用巡邏車將老翁安全送返家，老先生的女兒見到父親平安無恙，當下鬆了一口氣頻向警方道謝。

派出所查出老人家身分後，開車送他回家。記者鄭國樑／翻攝
派出所查出老人家身分後，開車送他回家。記者鄭國樑／翻攝
警方在較偏僻的路看見90歲老人家迷路。記者鄭國樑／翻攝
警方在較偏僻的路看見90歲老人家迷路。記者鄭國樑／翻攝

延伸閱讀

解決空間、接電不易 台南太陽能電子紙智慧站牌上線

影／基隆大武崙沙灘好久沒這麼多人 遊客：提早大解封

老婦遇搶超佛心 憐憫「多」給3000元還煮麵請強盜吃

不吃早餐就出門？ 7旬老婦餓到頭暈坐路邊 警送饅頭充飢

相關新聞

屏安醫院行政副院長登山失聯5天 議員祭出2百萬懸賞

屏安醫院行政副院長楊欣正日前與14名友人至來義鄉丹林村棚集山，登山期間楊欣正與隊友脫隊，隨後便失聯，友人隨即通報警消協助...

緬籍華僑葬身火窟 同居友人崩潰：為何死的不是我？

台北市萬華區今晨發生火警，位於康定路74巷內一處公寓3樓因故起火，導致一名男子全身燒傷，送醫不治；警消獲報到場緊急疏散2...

影／深夜超商遇見「雙刀火雞」女：上帝要我買優格止餓

屏東縣潮州鎮47歲廖姓女子昨天凌晨肚子餓，竟用塑膠袋裝著5把刀械至超商買優格，食用完後又要求店員報警。警方獲報到場，廖女...

9旬老翁大太陽拄拐杖拿鐮刀下田野 稱要去除草卻迷路

家住桃園市平鎮區的蕭姓9旬老翁，今天中午自己一個人拄著拐杖手拿鐮刀，步履蹣跚走在人車稀少的雙榮路上，巡邏員警經過見老他神...

影／移民署查獲移工集團販賣偽造證件

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲情資，有不法人士利用臉書社群張貼販賣偽造身分證件廣告訊息，吸引失聯移工及非法外來人口購...

警專第37期生畢業 徐國勇：執法務必維護自身安全

警察專科學校今天上午舉辦警員班畢業典禮，內政部長徐國勇主持也親自到場主持；因應疫情趨緩及近期陸續發生員警傷亡案件，徐國勇...

影／貨車倒車沒注意撞轎車 一肇逃一違停都吃罰單

台中市曹姓男子轎車在4月底時停在東區振興路巷內，取車時發現車燈周邊被撞擊凹陷，但肇事者未留下任何聯絡方式，以利求償，因此...

影／山友馬博山屋高山肺水腫 地空勤聯手成功吊掛救援

馬博山屋昨天傳回一起山域事故，南投消防局獲報一支的6人自組登山隊，原定6月6日由信義東埔入山前往馬博橫斷，預計6月14日...

左營公寓暗夜猛火...1男命喪火窟 鄰居：聽到情侶吵架

高雄市左營重和路今天凌晨3點多時，一棟公寓突然竄出熊熊烈火。警、消獲報馳援，迅速撲滅火勢，但消防人員入內時，發現5樓房間...

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

新北市板橋區一間社區豪宅的七旬呂姓保全疑似長期遭到住戶欺壓，保全曾經提告，卻又在住戶壓力下，和解撤告，讓警方也無法介入；...

左營公寓暗夜竄猛火 1男焦屍斜躺房間床上

高雄市左營重和路今天凌晨3點多時，一棟公寓突然竄出熊熊烈火。警、消獲報馳援，迅速撲滅火勢，但消防人員入內時，發現5樓房間...

影／北市Uber凌晨遭強烈追撞 路邊變電箱、機車遭殃

台北市大同區今天凌晨1點多發生車禍，一名Uber司機駕駛轎車在民生西路171巷口附近，疑似減速準備迴轉，卻遭後方白色轎車...

熱門新聞

就要國營飯碗！他35歲背債100萬找代考 只為了娶女友

7連霸桃市議員劉茂群被判當選無效定讞 向選民致歉

追諡許崑源為榮譽議長 高市議會創全國先例

屏安醫院行政副院長登山失聯5天 議員祭出2百萬懸賞

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

花蓮教育處今傳檢調搜索 檢方證實接獲檢舉調查

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。