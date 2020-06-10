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影／移民署查獲移工集團販賣偽造證件

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊接獲情資，有不法人士利用臉書社群張貼販賣偽造身分證件廣告訊息，吸引失聯移工及非法外來人口購買假證件，矇騙不知情的雇主騙取工作機會，高雄地檢署組成專案小組，結合科技偵查技巧，歷經半年蒐證，終於成功將主嫌及多名購買偽造證件的外來人口一舉逮獲。當場扣押犯案用相關證物並查扣多張偽造身分證及居留證件。令人驚訝的是，這名主嫌竟是來臺工作3年的合法移工，他以一條龍的方式包辦了接單、印製、銷售及面交等販賣假證件流程，賺取不法所得後，還購買潮衣潮褲，在台到處遊山玩水，誇張行徑令人瞠目結舌。

高雄市專勤隊隊長趙志成表示，民眾在聘僱外來人口或招租房子時，要多加留意對方出示的身分證件真偽，趙志成也提醒民眾切勿聘僱來路不明的外來人口，一旦被查獲聘僱非法外來人口，將會被裁處鉅額罰鍰，5年內再犯甚至涉有刑責。

高雄地檢署會同移民署高雄市專勤隊等單位組成專案小組，結合科技偵查技巧，查獲移工集團販賣偽造證件。圖／高雄市專勤隊提供
高雄地檢署會同移民署高雄市專勤隊等單位組成專案小組，結合科技偵查技巧，查獲移工集團販賣偽造證件。圖／高雄市專勤隊提供
高雄地檢署會同移民署高雄市專勤隊等單位組成專案小組，結合科技偵查技巧，查獲移工集團販賣偽造證件。圖／高雄市專勤隊提供
高雄地檢署會同移民署高雄市專勤隊等單位組成專案小組，結合科技偵查技巧，查獲移工集團販賣偽造證件。圖／高雄市專勤隊提供

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