警專第37期生畢業 徐國勇：執法務必維護自身安全

警察專科學校今天上午舉辦警員班畢業典禮，內政部長徐國勇主持也親自到場主持；因應疫情趨緩及近期陸續發生員警傷亡案件，徐國勇除勉勵應屆2113名畢業生「特考all pass！」投入允文允武的警職行列，也叮囑「執法過程可能遭遇危險，務必維護自身安全」。

警專表示，因應國內疫情趨緩，為使學生擁有珍貴畢業回憶，警專依照中央疫情指揮中心規定，配戴口罩、保持社交距離、避免群聚感染，讓今天的畢業典禮能如期舉行。

本屆警員班第37期正期畢業學生計有2113人，包含行政警察科1488人、刑事警察科195人、交通管理科146人、消防安全科146人、海洋巡防科40人、科技偵查科98人。

徐國勇說，從前自己也是從師範專科學校畢業，看到畢業生就像看到從前的自己，而他也經歷過很多考試，希望畢業生再努力一下，挑戰「特考全數all pass！」

除了對畢業生表達祝福與勉勵，因應疫情趨緩及近期發生員警傷亡案件，徐國勇也提到，我國疫情趨緩有賴全體防疫人員及國人的共同努力，其中也包含警察、消防、海巡、移民人員，「我們可以看到我國的警察允文允武，我去過許多國家，敢說台灣的警察是世界第一！」期勉畢業學生投入警職行列後，也能全力以赴，為社會作出貢獻。