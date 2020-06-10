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警專第37期生畢業 徐國勇：執法務必維護自身安全

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

警察專科學校今天上午舉辦警員班畢業典禮，內政部長徐國勇主持也親自到場主持；因應疫情趨緩及近期陸續發生員警傷亡案件，徐國勇除勉勵應屆2113名畢業生「特考all pass！」投入允文允武的警職行列，也叮囑「執法過程可能遭遇危險，務必維護自身安全」。

警專表示，因應國內疫情趨緩，為使學生擁有珍貴畢業回憶，警專依照中央疫情指揮中心規定，配戴口罩、保持社交距離、避免群聚感染，讓今天的畢業典禮能如期舉行。

本屆警員班第37期正期畢業學生計有2113人，包含行政警察科1488人、刑事警察科195人、交通管理科146人、消防安全科146人、海洋巡防科40人、科技偵查科98人。

徐國勇說，從前自己也是從師範專科學校畢業，看到畢業生就像看到從前的自己，而他也經歷過很多考試，希望畢業生再努力一下，挑戰「特考全數all pass！」

除了對畢業生表達祝福與勉勵，因應疫情趨緩及近期發生員警傷亡案件，徐國勇也提到，我國疫情趨緩有賴全體防疫人員及國人的共同努力，其中也包含警察、消防、海巡、移民人員，「我們可以看到我國的警察允文允武，我去過許多國家，敢說台灣的警察是世界第一！」期勉畢業學生投入警職行列後，也能全力以赴，為社會作出貢獻。

另外，徐國勇強調，希望畢業生畢業後要記取學校所學知識，並學習資深前輩執法技巧，因為執法過程中經常會遭遇危險，「各位是國家栽培的人才，務必維護自身安全！」

內政部長徐國勇今天親自主持畢業典禮。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇今天親自主持畢業典禮。記者李隆揆／攝影
畢業生興奮地與師長合照。記者李隆揆／攝影
畢業生興奮地與師長合照。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇今天親自主持畢業典禮。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇今天親自主持畢業典禮。記者李隆揆／攝影
本屆警員班第37期正期畢業學生計有2113人，校方依規定落實防疫作為。記者李隆揆／攝影
本屆警員班第37期正期畢業學生計有2113人，校方依規定落實防疫作為。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇今天親自主持畢業典禮。記者李隆揆／攝影
內政部長徐國勇今天親自主持畢業典禮。記者李隆揆／攝影
本屆警員班第37期正期畢業學生計有2113人，校方依規定落實防疫作為。記者李隆揆／攝影
本屆警員班第37期正期畢業學生計有2113人，校方依規定落實防疫作為。記者李隆揆／攝影
畢業生步出禮堂後興奮地舉起手機拍照。記者李隆揆／攝影
畢業生步出禮堂後興奮地舉起手機拍照。記者李隆揆／攝影
本屆警員班第37期正期畢業學生計有2113人，校方依規定落實防疫作為。記者李隆揆／攝影
本屆警員班第37期正期畢業學生計有2113人，校方依規定落實防疫作為。記者李隆揆／攝影

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