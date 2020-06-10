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情侶激烈爭執後...左營公寓暗夜冒猛火 她曝口角原因

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市左營重和路上一棟公寓凌晨大火，28歲王姓男子被燒成焦屍，檢警調查，王疑與郭姓女友因經濟壓力吵架；女方爭執後在陽台透氣，想回房時發現「有火」。這場奪命火起因，仍有火調人員鑑識中。

據掌握，起火處疑在公寓5樓主臥室，該屋3房2廳均由28歲王男與31歲郭姓女友合租。消防人員入內搜救時，發現王男已成焦屍，斜躺在主臥室床上，「彈簧床燒到只剩彈簧」，嚴重焦黑。經初步鑑識，現場並沒有發現引燃物品，確切起火原因有待火調人員鑑定釐清，警方也將報請檢察官相驗調查。

公寓暗夜失火，有鄰居透露，半夜曾聽到男女情侶吵架聲音，不久後，公寓房間就冒火舌，郭女倉皇從房間逃出。

警方通知郭女協助調查，郭女表示，當晚確實與王男因經濟壓力起衝突。據悉，郭女待業中，王男生前打臨時工，兩人經濟有些困難。

郭女說，兩人大吵一架後，自己就轉身到陽台透氣，大約20分鐘過後，想轉身回房間休息，卻看到主臥室竄出火勢。郭女直說，當時曾大聲叫喚男友，但男友卻完全沒有反應，眼見火勢越來越大，實在沒辦法，只好先行逃生。

警、消初步沒發現人為縱火痕跡，將進一步調查、查證確切起火原因。

高雄市左營重和路上一棟公寓突然在凌晨竄出火舌，疑似起火的房內有具男焦屍。記者賴郁薇／翻攝
高雄市左營重和路上一棟公寓突然在凌晨竄出火舌，疑似起火的房內有具男焦屍。記者賴郁薇／翻攝

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