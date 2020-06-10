屏安醫院行政副院長登山失聯5天 議員祭出2百萬懸賞

屏安醫院行政副院長楊欣正日前與14名友人至來義鄉丹林村棚集山，登山期間楊欣正與隊友脫隊，隨後便失聯，友人隨即通報警消協助找人，歷經5天的搜救任務仍未有結果，再加上，連日下雨搜救難度提升。有鑑於此，屏東縣議員鄭清原祭出200萬元懸賞，「無論死活，只要找到楊副院長即可獲得」。

據了解，事發當時，楊欣正曾用手機發出「有些迷路，先往回走，不攻頂了。」、「滑了一跤，遠離溪邊，沒事，只是找不到路，不用擔心」、「我請同事們先回家，我決定走回溪邊。」等訊息，盡管如此，友人返回與楊欣正分開的地點時，仍未見他的蹤影。

目前搜救工作已進入第5天，今天搜救人員研判楊欣正可能與行經的路線分7組共6路條路線展開搜尋，此外，消防局特搜隊、涼山特種部隊、義消等人員皆投入救援。