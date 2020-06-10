聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／山友馬博山屋高山肺水腫 地空勤聯手成功吊掛救援
馬博山屋昨天傳回一起山域事故，南投消防局獲報一支的6人自組登山隊，原定6月6日由信義東埔入山前往馬博橫斷，預計6月14日由花蓮玉里下山；其中1名58歲陳姓男團員（台北市人）因疑似高山肺水腫，急需救援後，今天清晨出動空勤吊掛成功，送花蓮慈濟醫院急救中。
南投消防局第三大隊表示，昨天清晨接到登山隊通知後，隨即啟動山域事故應變機制，地面部隊出發，包括3名消防人員、1名玉管處，原本預定行程3天才能抵達馬博山屋事故現場；先以衛星電話與蔡姓領隊取得聯繫，得知病患狀況不穩定，另同時申請直升機執行空中救援。
消防局指出，領隊通知現場已使用馬博山屋內配制的加壓艙（PAC），但呼吸有氣泡聲；昨天上午9時57分先出動空勤直升機執行救援時，因天侯不佳返航，今天清晨6時42分再連絡空勤與消防署花蓮特搜隊共同出勤，由花蓮機場起飛執行吊掛，於7時25分吊掛成功，順利降落花蓮港天宮。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言