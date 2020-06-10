影／山友馬博山屋高山肺水腫 地空勤聯手成功吊掛救援

馬博山屋昨天傳回一起山域事故，南投消防局獲報一支的6人自組登山隊，原定6月6日由信義東埔入山前往馬博橫斷，預計6月14日由花蓮玉里下山；其中1名58歲陳姓男團員（台北市人）因疑似高山肺水腫，急需救援後，今天清晨出動空勤吊掛成功，送花蓮慈濟醫院急救中。

南投消防局第三大隊表示，昨天清晨接到登山隊通知後，隨即啟動山域事故應變機制，地面部隊出發，包括3名消防人員、1名玉管處，原本預定行程3天才能抵達馬博山屋事故現場；先以衛星電話與蔡姓領隊取得聯繫，得知病患狀況不穩定，另同時申請直升機執行空中救援。