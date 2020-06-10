影／貨車倒車沒注意撞轎車 一肇逃一違停都吃罰單

台中市曹姓男子轎車在4月底時停在東區振興路巷內，取車時發現車燈周邊被撞擊凹陷，但肇事者未留下任何聯絡方式，以利求償，因此報警，警方調閱監視器，發現是駕駛貨車的鄭姓男子在倒車時不慎釀禍，鄭到案後辯稱「不知有撞到，沒有感覺」，但曹的停車處是紅線，曹、鄭二人都違反道交條例，今依法告發後，函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市第三警分局交通分隊在4月27日下午4時許獲報，曹姓男子的轎車停放東區振興路巷內，取車時卻發現車輛左前方有明顯凹損痕跡，肇事車輛卻未留下任何資料，也未報警即離開，因此報警。

警方調閱監視器，發現當天上午9時許，1輛貨車倒車碰撞曹車，警方根據車牌循線鎖定鄭姓男子（26歲），通知他到案說明。

鄭姓男子辯稱，當時確實曾在事故地點周邊倒車，但並不清楚自己曾與車輛發生擦撞，「不知道有擦撞、沒有感覺到撞擊」。