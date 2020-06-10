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左營公寓暗夜猛火...1男命喪火窟 鄰居：聽到情侶吵架

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市左營重和路今天凌晨3點多時，一棟公寓突然竄出熊熊烈火。警、消獲報馳援，迅速撲滅火勢，但消防人員入內時，發現5樓房間有具男焦屍斜躺在5樓房間床上。樓下住戶透露，案發前曾聽到情侶激烈吵架聲響，不久後，公寓房間就冒火舌，只見1女子倉皇從房間逃出。起火原因有待火調人員調查釐清。

警、消獲報馳援，迅速佈水線撲滅火勢，消防人員入內搜救時，發現5樓房間有具男焦屍；警方調查，死者是28歲王姓租屋房客。

據了解，附近鄰居曾聽到起火房間內有激烈男女爭吵聲、物品掉落聲，懷疑王男跟女友吵架。警方通知王男的郭姓女友到派出所說明，郭女承認曾與死者起口角衝突，

31歲郭女表示，案發當晚確實與男友吵架，兩人大吵一架後，自己就自顧自上床睡覺，半夜迷濛醒來，瞥見男友睡在身旁，自己就起身到房間外陽台走走，大約20分鐘後，才想轉身回房間，沒想到就看到房內起火。郭女表示，當下曾呼喊男友，但男友怎麼叫都叫不醒，見火勢太大，只好先逃生。

據警消調查，起火點在5樓，確切起火原因有待進一步鑑定後釐清；警方也將報請檢察官相驗調查。

高雄市左營重和路今天凌晨3點多時，一棟公寓竄烈火，消防人員入內搜救時，發現5樓房間有具男焦屍。記者賴郁薇／翻攝
高雄市左營重和路今天凌晨3點多時，一棟公寓竄烈火，消防人員入內搜救時，發現5樓房間有具男焦屍。記者賴郁薇／翻攝

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