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世衛改口！無症狀患者會不會傳播病毒 仍有許多未知數

七旬保全遭住戶欺壓 當面吐水又拍桌嗆聲民眾仗義發聲

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導

新北市板橋區一間社區豪宅的七旬呂姓保全疑似長期遭到住戶欺壓，保全曾經提告，卻又在住戶壓力下，和解撤告，讓警方也無法介入；近日保全又遭住戶吐水、拍桌嗆聲，讓住在附近的蘇姓民眾都看不下去，協助保全上臉書社團「爆料公社」發文，希望能為保全討個公道，但他也擔心「好怕害伯伯失去這份工作，唉...」。

蘇姓民眾前天發文指出，板橋文化路二段一間住宅某住戶，長期霸凌年紀老，無法反抗的保全與保潔阿姨，動輒怒斥，甚至持雨傘攻擊；因為其是富二代，老人家敢怒不敢言。

蘇姓民眾指出，他不是住戶，只是路人，經過聽到怒斥聲，很生氣；但伯伯很無奈，說還能如何？ 對方是有錢人，伯伯曾經勇敢提告過，但對方持和解書拍桌要他簽，甚威嚇，伯伯姓呂，已經70歲了。

蘇姓民眾表示，他也向轄區新北市警海山分局文聖派出所反映，警察表示一直關切該社區的問題，他們會再找呂伯伯，設法幫助他；但警察說他們很努力要幫忙，能送的都送，伯伯之前不知為何簽了和解書，所以警察跟檢察官沒辦法幫忙，這次是新的事件，他們會請伯伯堅持提告到底，讓法律去制裁。

從爆料者提供的影片可以看到，竟有住戶在口中含了礦泉水，走到呂姓保全面前，吐在保全身上，保全正為該住戶開門，卻無奈被噴；住戶竟再喝一口，再吐一次到地板。另外，還有住戶對保全激動嗆「大聲怎樣、我現在大昇怎樣」，並用手中文件拍打保全，還氣的拍桌。

對於保全伯伯遭遇的情況，網友憤怒留言「故意吐水真的超沒品」、「沒遇過壞人，唉，人善被人欺的社會」、「他家的富一代可以出來管管嗎」、「欺負老人，真是過份極了」、「堅持提告」、「只要能舉證是在暴力脅迫下所簽之和解，這樣和解是不具法律效用的」、「希望大家可以持續關注這件事情」。

從爆料者提供的影片可以看到，住戶對保全激動嗆「大聲怎樣、我現在大昇怎樣」。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
從爆料者提供的影片可以看到，住戶對保全激動嗆「大聲怎樣、我現在大昇怎樣」。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
從爆料者提供的影片可以看到，竟有住戶在口中含了礦泉水，走到呂姓保全面前，吐在保全身上，保全正為該住戶開門，卻無奈被噴。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
從爆料者提供的影片可以看到，竟有住戶在口中含了礦泉水，走到呂姓保全面前，吐在保全身上，保全正為該住戶開門，卻無奈被噴。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
從爆料者提供的影片可以看到，竟有住戶在口中含了礦泉水，走到呂姓保全面前，吐在保全身上，保全正為該住戶開門，卻無奈被噴。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
從爆料者提供的影片可以看到，竟有住戶在口中含了礦泉水，走到呂姓保全面前，吐在保全身上，保全正為該住戶開門，卻無奈被噴。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
蘇姓民眾上網發文希望能為保全討個公道，但他也擔心「好怕害伯伯失去這份工作，唉...」。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
蘇姓民眾上網發文希望能為保全討個公道，但他也擔心「好怕害伯伯失去這份工作，唉...」。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
從爆料者提供的影片可以看到，竟有住戶在口中含了礦泉水，走到呂姓保全面前，吐在保全身上，保全正為該住戶開門，卻無奈被噴。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」
從爆料者提供的影片可以看到，竟有住戶在口中含了礦泉水，走到呂姓保全面前，吐在保全身上，保全正為該住戶開門，卻無奈被噴。圖／翻攝自臉書社團「爆料公社」

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