七旬保全遭住戶欺壓 當面吐水又拍桌嗆聲民眾仗義發聲

新北市板橋區一間社區豪宅的七旬呂姓保全疑似長期遭到住戶欺壓，保全曾經提告，卻又在住戶壓力下，和解撤告，讓警方也無法介入；近日保全又遭住戶吐水、拍桌嗆聲，讓住在附近的蘇姓民眾都看不下去，協助保全上臉書社團「爆料公社」發文，希望能為保全討個公道，但他也擔心「好怕害伯伯失去這份工作，唉...」。

蘇姓民眾前天發文指出，板橋文化路二段一間住宅某住戶，長期霸凌年紀老，無法反抗的保全與保潔阿姨，動輒怒斥，甚至持雨傘攻擊；因為其是富二代，老人家敢怒不敢言。

蘇姓民眾指出，他不是住戶，只是路人，經過聽到怒斥聲，很生氣；但伯伯很無奈，說還能如何？ 對方是有錢人，伯伯曾經勇敢提告過，但對方持和解書拍桌要他簽，甚威嚇，伯伯姓呂，已經70歲了。

蘇姓民眾表示，他也向轄區新北市警海山分局文聖派出所反映，警察表示一直關切該社區的問題，他們會再找呂伯伯，設法幫助他；但警察說他們很努力要幫忙，能送的都送，伯伯之前不知為何簽了和解書，所以警察跟檢察官沒辦法幫忙，這次是新的事件，他們會請伯伯堅持提告到底，讓法律去制裁。

從爆料者提供的影片可以看到，竟有住戶在口中含了礦泉水，走到呂姓保全面前，吐在保全身上，保全正為該住戶開門，卻無奈被噴；住戶竟再喝一口，再吐一次到地板。另外，還有住戶對保全激動嗆「大聲怎樣、我現在大昇怎樣」，並用手中文件拍打保全，還氣的拍桌。