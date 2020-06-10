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影／彰化男偷車北上會女網友 衝撞攔查警車 開7槍落網

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市永和區9日晚發生一起警匪街頭飛車驚魂記，永和警分局警備隊巡邏發現19歲紀姓男子駕駛一輛從彰化縣和美鎮行竊的失竊贓車，警方巡邏發現要求紀男停車受檢，但紀男拒絕警方攔查，一路飛車逃跑，永和警方報線上巡邏警網攔截圍捕，秀朗所警員楊明翰開4槍、得和所警員王炳堯開3槍，共7槍，才逮到紀男及同車馬姓女友，目前已將人帶返派出所進行偵訊中，無人受傷。

「碰！碰！碰！警察開了好幾槍，嚇死人了。」新北市中和區與永和交界永貞路上，9日晚上9時20分，永和警方在街頭攔截圍捕一輛失竊贓車，因駕車的紀姓男子不僅衝毀一輛警用機車，還擦撞一輛行進中的汽車，及路邊10多輛機車。

涉偷車的紀男拒絕警方攔查還惡意衝撞警車，警方朝該車輪胎連開7槍，才逮捕紀男，並查獲同車的17歲馬姓女子。

據了解，紀男與馬女是經網路相識僅兩天，9日下午4時紀男在彰化縣和美鎮鹿和路5段上，發現一輛汽車鑰匙未拔，便偷走該車，一路北上到新北市永和區找馬姓女網友及找工作。

昨晚9時紀男開車載馬女在永和區福和路被警方發現，卻拒絕警方攔查，一路駕車從福和路飛車經永貞路，逃到四號公園旁與中和區交界的永貞路時，因3個輪胎被警方開槍打爆，卡在路邊才終於被警方當場逮捕。警詢後今天將依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送新北地檢署偵辦，且紀男還將面對10多輛汽、機車車主的毀損求償。

新北市永和區9日晚上發生警網追捕失竊贓車驚魂記，紀姓竊嫌涉嫌衝撞警用機車，還擦撞一輛汽車及10多輛路邊機車，警方連開7槍當場街逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區9日晚上發生警網追捕失竊贓車驚魂記，紀姓竊嫌涉嫌衝撞警用機車，還擦撞一輛汽車及10多輛路邊機車，警方連開7槍當場街逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區9日晚上發生警匪街頭飛車驚魂記，警網追捕失竊贓車，紀姓竊嫌涉嫌衝撞警用機車，還擦撞一輛汽車及10多輛路邊機車，警方連開7槍當場街逮人。記者王長鼎／翻攝
新北市永和區9日晚上發生警匪街頭飛車驚魂記，警網追捕失竊贓車，紀姓竊嫌涉嫌衝撞警用機車，還擦撞一輛汽車及10多輛路邊機車，警方連開7槍當場街逮人。記者王長鼎／翻攝

【中央社新北9日電】

新北市永和警分局今天晚上9時巡邏時，在永和區永貞路發現一輛贓車，上前盤查時駕駛逃跑。警方共開7槍逮捕紀姓男子，警方封鎖現場採證、調查紀男。

警方初步了解，紀姓男子今天自彰化駕車北上，行經新北市永和區遭警方查出所駕駛車輛是贓車，上前欲盤查駕駛逃跑。

警方今晚9時許上前攔查追捕過程中，開了7槍，所幸沒有造成民眾受傷，警方已將男子逮捕留置，並帶回派出所。警方目前在開槍現場採證，調查男子是否涉及偷竊，進一步釐清案情。

贓車

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