高雄警暖心捐贈獲迴響 受贈阿公：謝謝還有更需要的人

高雄鼓山警分局旗津所員警，日前戶口訪查時，發現一名吳姓老翁獨自撫養3歲外孫女，員警聽聞爺孫倆狀況後，自掏腰包購買物資，另再Po上網路吸引廣大善心民眾捐贈，甚至有人貼心送來「芭比娃娃」，讓吳翁直說感謝「還有更需要的人」。

上月中旬時候，鼓山警分局旗津所到旗津區查訪時，發現獨自撫養外孫女的吳翁（66歲）一家，儘管家中經濟狀況不佳，但吳翁仍堅持送外孫女上幼稚園，接受更好的教育。

旗津所員警也自掏腰包，購買奶粉、口罩等生活物資，贈送給吳翁一家，隨後消息傳出，各界善心民眾也同樣捐贈物資想協助吳翁一家，陸續有人將紅包、白米、麥片、罐頭、水果等物資送到旗津派出所，甚至有民眾貼心送上「芭比娃娃」，想要贈送給女童。