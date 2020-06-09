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高雄警暖心捐贈獲迴響 受贈阿公：謝謝還有更需要的人

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄鼓山警分局旗津所員警，日前戶口訪查時，發現一名吳姓老翁獨自撫養3歲外孫女，員警聽聞爺孫倆狀況後，自掏腰包購買物資，另再Po上網路吸引廣大善心民眾捐贈，甚至有人貼心送來「芭比娃娃」，讓吳翁直說感謝「還有更需要的人」。

上月中旬時候，鼓山警分局旗津所到旗津區查訪時，發現獨自撫養外孫女的吳翁（66歲）一家，儘管家中經濟狀況不佳，但吳翁仍堅持送外孫女上幼稚園，接受更好的教育。

旗津所員警也自掏腰包，購買奶粉、口罩等生活物資，贈送給吳翁一家，隨後消息傳出，各界善心民眾也同樣捐贈物資想協助吳翁一家，陸續有人將紅包、白米、麥片、罐頭、水果等物資送到旗津派出所，甚至有民眾貼心送上「芭比娃娃」，想要贈送給女童。

昨天下午旗津派出所長鄭至賢代為轉送物資時，吳翁眼眶泛紅，直道感謝，女童拿到芭比娃娃也開心不已。不過，等吳翁情緒緩和後也說，「警察、里長和區公所都有幫忙爭取更好的補助了，目前物資已足以，還有更需要幫助的人需要協助」。

高雄鼓山警分局旗津所員警，日前戶口訪查時，發現一名吳姓老翁獨自撫養3歲外孫女，員警聽聞爺孫倆狀況後，自掏腰包購買物資。記者邱奕能／翻攝
高雄鼓山警分局旗津所員警，日前戶口訪查時，發現一名吳姓老翁獨自撫養3歲外孫女，員警聽聞爺孫倆狀況後，自掏腰包購買物資。記者邱奕能／翻攝

警察 老翁 口罩

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