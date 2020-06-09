影／大貨車打水漂衝對向車道 「送貨到田中」嚇壞路過駕駛

一輛大貨車今天下午2時40分行駛台中市大肚區沙田路三段一處大轉彎時，因天雨路滑，像打水漂般失控撞斷分隔島路燈電桿，衝向對向車道，所幸當時對向車道沒車，最後車頭栽進稻田內。有網友上網PO出對向車道的車輛拍下驚險一刻的影片，提醒「雨天開慢一點」，引起其他網友熱議，「嗶！直接穿越馬路是違規的」、「甩尾沒過拓海變填海」、「送貨到田中」、「還好沒撞到人」。

台中市警局烏日分局員警聞訊到場，發現貨車失控自撞分隔島路燈電桿，無人員受傷，貨車駕駛酒測值為0。警方呼籲，近日天雨，車輛輪胎易打滑，請駕駛人行車減速慢行，以維護安全。