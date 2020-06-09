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影／大貨車打水漂衝對向車道 「送貨到田中」嚇壞路過駕駛
一輛大貨車今天下午2時40分行駛台中市大肚區沙田路三段一處大轉彎時，因天雨路滑，像打水漂般失控撞斷分隔島路燈電桿，衝向對向車道，所幸當時對向車道沒車，最後車頭栽進稻田內。有網友上網PO出對向車道的車輛拍下驚險一刻的影片，提醒「雨天開慢一點」，引起其他網友熱議，「嗶！直接穿越馬路是違規的」、「甩尾沒過拓海變填海」、「送貨到田中」、「還好沒撞到人」。
台中市警局烏日分局員警聞訊到場，發現貨車失控自撞分隔島路燈電桿，無人員受傷，貨車駕駛酒測值為0。警方呼籲，近日天雨，車輛輪胎易打滑，請駕駛人行車減速慢行，以維護安全。
台中大肚區在下午天雨，路面濕滑，有網路PO出影片，畫面中，整輛大貨車經過一處向右彎的大轉彎處，整輛車突然失控，90度往左偏，像拍電影災難片般撞倒電桿、跨過中央分隔島，衝向對向車道，直到車頭栽進水稻田內才嘠然而止。
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