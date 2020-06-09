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影／大貨車打水漂衝對向車道 「送貨到田中」嚇壞路過駕駛

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

一輛大貨車今天下午2時40分行駛台中市大肚區沙田路三段一處大轉彎時，因天雨路滑，像打水漂般失控撞斷分隔島路燈電桿，衝向對向車道，所幸當時對向車道沒車，最後車頭栽進稻田內。有網友上網PO出對向車道的車輛拍下驚險一刻的影片，提醒「雨天開慢一點」，引起其他網友熱議，「嗶！直接穿越馬路是違規的」、「甩尾沒過拓海變填海」、「送貨到田中」、「還好沒撞到人」。

台中市警局烏日分局員警聞訊到場，發現貨車失控自撞分隔島路燈電桿，無人員受傷，貨車駕駛酒測值為0。警方呼籲，近日天雨，車輛輪胎易打滑，請駕駛人行車減速慢行，以維護安全。

台中大肚區在下午天雨，路面濕滑，有網路PO出影片，畫面中，整輛大貨車經過一處向右彎的大轉彎處，整輛車突然失控，90度往左偏，像拍電影災難片般撞倒電桿、跨過中央分隔島，衝向對向車道，直到車頭栽進水稻田內才嘠然而止。

一輛大貨車今天下午在台中市大肚區沙田路三段失控撞斷分隔島電桿，衝向對向車道，直到車頭栽進稻田內才停止。圖／警方提供
一輛大貨車今天下午在台中市大肚區沙田路三段失控撞斷分隔島電桿，衝向對向車道，直到車頭栽進稻田內才停止。圖／警方提供
一輛大貨車今天下午在台中市大肚區沙田路三段失控撞斷分隔島電桿，衝向對向車道，直到車頭栽進稻田內才停止。圖／警方提供
一輛大貨車今天下午在台中市大肚區沙田路三段失控撞斷分隔島電桿，衝向對向車道，直到車頭栽進稻田內才停止。圖／警方提供

車道 台中市

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