把握黃金救援時刻 金門消防員線上指導CPR成功救6人
不論何種救護案件，救護人員皆需耗費一段時間才能抵達傷病患身旁進行急救，而「到院前心肺功能停止」OHCA案件為當中最嚴重的情況，若無人施以急救，則寶貴的黃金救援時間就浪費了。金門縣消防局為把握患者的黃金救援時間，近年推動「DA-CPR（Dispatcher- Assisted CPR，線上心肺復甦術指導），透過報案電話線上在第一時間指導報案人對OHCA患者實施CPR，統計目前經由DA-CPR成功挽救且康復出院的患者達6人之多。
金門縣消防局表示，近年配合內政部消防署推動「DA-CPR線上指導及提升品質計畫」，積極落實執行該項政策。消防局119勤務指揮中心派遣員一接獲報案，除立刻派遣救護車出動，並同步透過詢問報案人現場傷病患意識及呼吸情況，初步辨別是否為OHCA案件，一旦發現情況符合要件，派遣員立即指導報案人操作實施CPR，直到救護車抵達、救護 人員接手實施急救，充分把握黃金救援時間，以縮短傷病患大腦缺氧時間，提高傷病患存活率。
消防署統計，金門縣消防局108年度在「可接觸案件線上指導率 (國內指標為大於65%)」達到90%、「完成指導壓胸比率 (國內指標為大於65%) 」達到75%及「辨識時間中位數小於60秒」為30.5秒，三項指標皆超越目標值之上，與台北市、新北市、桃園市等共同列為特優之縣市。
消防局長翁宗堯表示，搶救人命為所有消防弟兄最大的使命，為提高局裡品質管控效能，特別聘請台灣優秀醫師蒞金前來指導，而在大家的努力之下，DA-CRP各項指標已有大幅成長，且多項指標更超越國內目標值，此也是在縣長及縣府團隊重視消防、支持消防且嚴格督促要求之下，才能獲致今日的成果。
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